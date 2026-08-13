Ausztrál tinédzserek százezreit törölte Facebookról és Instagramról a Meta

A Facebook és az Instagram tulajdonosa, a Meta csütörtökön közölte, hogy a világon elsőként bevezetett, tizenévesek számára szóló közösségimédia-tilalom óta több mint 750 ezer olyan fiókot törölt, amelyről azt gyanította, hogy 16 év alatti ausztrál használja, és további intézkedéseket ígért az esetleges szabályozói beavatkozásra tekintettel.
A vállalat tudatta, hogy
az ausztrál közösségimédia-tilalom decemberi hatálybalépése előtti időszaktól júniusig 462 ezer gyanús Instagram-fiókot és 294 ezer gyanús Facebook-fiókot kapcsolt le, szemben a januárig eltávolított 331 ezer Instagram-fiókkal és 173 ezer Facebook-fiókkal.
A világ legnagyobb közösségimédia-vállalata bejelentette, hogy betartja a törvényt, amely ellen más platformokkal együtt élénken tiltakozott.A világon elsőként Ausztráliában tiltják be a közösségi média használatát a 16 év alatt gyerekeknek
A Meta azért szánta rá magát a lépésre, mert az ausztrál internetes szabályozó hatóság végrehajtási pert fontolgat azon platformok ellen, amelyek szerinte nem tettek elegendő és megfelelő intézkedést a törvény betartása érdekében.Dánia megtiltaná a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára A francia elnök kitiltaná a közösségi oldalakról a 15 év alattiakatBetiltaná a közösségi oldalakat a 16 éven aluliak számára az új-zélandi miniszterelnök