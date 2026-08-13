Luis Enrique: Mostantól a BL megnyerése a célunk

Paris Saint-Germain;Luis Enrique;

2026-08-13 11:24:00 CEST

Luis Enrique, a Paris Saint Germain labdarúgócsapának vezetőedzője arról beszélt az Aston Villa ellen megnyerteurópai Szuperkupa-mérkőzést követően, hogy zsinórban harmadszor is bezsebelnék a Bajnokok Ligája-trófeát.

„Nehéz volt felkészülni erre a mérkőzésre. A játékosoknak pihenésre és egy kis időre volt szükségük a családjukkal, de valahányszor felveszik a Paris Saint-Germain mezét, ott van a kapcsolat a szurkolók a játékosok között is. Ismét megmutattunk, hogy a hibák és a sok hiányosság ellenére is az a csapat vagyunk, ami mindig is voltunk” – nyilatkozta a klubhonlapnak Luis Enrique, a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője, miután csapata 2-1-re legyőzte az Aston Villát az Európai Szuperkupáért zajló mérkőzésen. Az 56 éves spanyol szakember a 13. trófeáját gyűjtötte be a francia elitalakulattal.

A budapesti BL-döntőn szerepelt gárdából kilenc embert felvonultató PSG kezdett gyengébben, és mivel az ellenfél egészen a tizenhatosig feltolta a védekezését, a franciák erejéből csak szórványos ellentámadásokra futotta. Kamara lapos lövése centikkel ment el a kapufa mellett, majd a fokozódó nyomás eredményeként a párizsiak kerültek előnybe.

Madjo kis híján egyenlített fejesből, innentől kiegyenlített lett a meccs, tetszetős mezőnyjátékkal, de komolyabb gólhelyzet nélkül. Madjo a 43. percben még a kapufát találta el, de két perccel később már nem hibázott közelről. A 17 éves és 212 napos csatár lett a legfiatalabb játékos, aki gólt szerzett az európai Szuperkupa-meccsen. A rekordot eddig Patrick Kluivert tartotta, aki 1996-ban 19 évesen és 220 naposan volt eredményes.

A szünet után ismét a PSG birtokolta többet a labdát, aminek ismét gól lett a jutalma Doue egyéni megmozdulása révén. Valamelyest csökkent a tempó, emellett érződött, hogy a formálódóban lévő csapatrészek között még egyik oldalon sem az igazi az összhang. A 70. perc után mindkét tréner cserékkel igyekezett frissíteni csapatát, de az eredmény már nem változott.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Enrique arról is beszélt, a következő nagy céljuk, hogy zsinórban harmadszor megnyerjék a Bajnokok Ligáját.

„Ambiciózusnak kell lennünk, hinnünk kell abban, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nagyon nehéz dolgunk lesz. Nem akarunk önelégültek lenni, de ez a célunk” – tekintett előre.

„Nagyon jó mérkőzés volt, annak ellenére, hogy nagyon kevés edzésünk volt. Sikerült leküzdenünk a mérkőzés nehéz pillanatait, és örülök, hogy ismét a magasba emelhetjük ezt a trófeát. Öröm számomra és az egész csapat számára is” – értékelt a PSG védője, a brazil Marquinhos.

A PSG előtt az AC Milan és a Real Madrid tudta megvédeni címét az európai Szuperkupában. A francia csapat 2025 után másodszor hódította el a serleget.

Paris Saint-Germain (francia)-Aston Villa (angol) 2-1 (1-1)

Salzburg, Jv.: Artan (szomáliai)

Gólszerzők: Kvarachelia (20.), Doue (61.), illetve Madjo (45.)

Sárga lap: Torres (51.), illetve Gomes (64.)

Paris Saint-Germain: Szafonov - Mendes (Hernandez, 75.), Pacho, Marquinhos, Hakimi - Neves (Ruiz, 75.), Vitinha, Zaire-Emery - Kvarachelia (Beraldo, 88.), Doue (Mayulu, 87.), Akliouche (Dembélé, 46.)

Aston Villa: Bizot - Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 79.), Maatsen - Kamara (Bogarde, 72), Joao Gomes (Barkley, 79.) - McGinn (Alysson, 73.), Hemmings, Buendia - Madjo (Abraham, 72.)