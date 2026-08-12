Milák Kristóf: megint van egy nagyon jó, versenyzésre késztető érzés bennem

úszás;Európa-bajnokság;

2026-08-12 21:12:00 CEST

Sárkány Zalán országos csúccsal bronzérmes lett 800 gyorson, Jackl Vivien pedig negyedikként zárt 400 vegyesen. A 100 gyorson bronzérmes Milák Kristóf a második legjobb idővel került döntőbe 100 pillangón. A 200 háton diadalmaskodó Kós Hubert ugyancsak finálét úszhat ezen a távon, övé a negyedik idő.

„Nem így készültem, nagyon örültem volna egy 47.2-nek is, de elvittek a többiek – értékelt az M4 Sportnak Milák Kristóf, aki 46.87 másodperces időeredménnyel, országos csúccsal lett harmadik 100 méteres gyorsúszásban. – Az első ötvenen csak húzattam magam, egy jó forduló után mindent kiadtam magamból. Kihagytam pont annyit és fejlődött annyit a világ, hogy megint van egy nagyon jó, versenyzésre késztető érzés bennem. Nagyon jó újra medencében lenni” – tette hozzá.

Milák nem sokkal később ismét medencébe ugrott és a második legjobb idővel került döntőbe 100 pillangón. „Meglepődtem, mert sokkal nagyobb görcsösségre, fájdalomra számítottam” – mondta ennek kapcsán.

„Erre készültem, hogy a 200 hát után bírjam a 100 pillangót – nyilatkozta Kós Hubert, aki a 200 háton aratott győzelme után negyedik idővel bejutott a fináléba 100 pillangón. – Örülök, hogy az első lépés megvan. Kicsit csalódott vagyok a 200 hát miatt (hogy nem sikerült a világcsúcs – a szerk.). Ma nem jött össze. Remélem, hogy Budapesten sikerül majd megdöntenem a rekordot. Félelem nélkül kell úszni, valami ma hiányzott. Jobbat tesz, ha az elejétől egyből nekimegyek és nem tartalékolok.”

Jackl Vivien ezután a negyedik helyen végzett 400 méteres vegyesúszásban. A 17 éves magyar versenyző a délelőtti előfutamból a harmadik idővel (4:40.71) került a fináléba, amelyben 4:37.30 perccel csapott célba.

Nem sokkal később Sárkány Zalán országos csúccsal bronzérmet nyert 800 méteres gyorsúszásban. A szám rövidpályás világ- és Európa-bajnoka 7:41.74 perces eredménnyel csapott célba, ezzel a kedden úszott 7:42.34-es magyar rekordját adta át a múltnak. Rasovszky Kristóf 7:51.41 perccel a nyolcadik lett.

A nap zárásaként a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna összeállítású magyar női 4x100 méteres gyorsváltó országos csúccsal hatodik lett.

Így értékelt a többi magyar

„Úgy látszik, most ez a maximum. Jónak éreztem az elejét, nem annyira bírtam visszafelé. Tudtam ugyanazt az időt, mint tegnap, most ez erre volt elég” – fogalmazott Németh Nándor, aki hatodik lett 100 gyorson.

„Ez az úszás jobban esett, mint délelőtt. Próbáltam az első 150 métert rendesen megcsinálni, aztán egy kicsit kiengedni, hogy legyen még hová javulni. Az utolsó 50-ben sok maradt, nagyon keményen edzettem, hogy egyéni csúcsot ússzak, remélem holnap ez is sikerülni fog” – nyilatkozta Pádár Nikolett. Ő a hetedik idővel került a döntőbe 200 gyorson.