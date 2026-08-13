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A Twenty One Pilots koncertje

Elementáris erejű biztonsági játék a Sziget fesztivál második napján

Helyreállt a pop rendje és egyelőre még az is lehet, a szerdai nappal megvan az idei Sziget leglátványosabb koncertje is.

Ha egy együttes trap, rock, drum and bass, alt-pop meg még egy kis rave műfajt is ötvöz a zenéjében, az két dologra tökéletes: egyrészt feltörekvő zenekarként, a nagy számok törvénye alapján azért legalább az egyik műfaj rajongóinak figyelmét előbb-utóbb csak képes lehet így magára vonni. Másrészt remek lehetőség ez a közönségnek, hogy ezzel indítsa a napot a Szigeten – mármint délután öt óra tájt, amikor még rendszerint a kisebb neveknek jut a főszerep.

A Nyrobi Beckett-Messam és Chaya Beckett-Messam testvérpárosból álló ALT BLK ERA formáció a nevével ugyan nem könnyítette meg a közönségnek, hogy könnyen megjegyezhetőek legyenek, de sokat elmond tehetségükről, hogy pár év alatt Nagy-Britannia-szerte mégis rengetegen megismerték őket. Többek között azért is, mert simán bebetonozták magukat a helyi slágerlistákra, másrészt elnyerték a szigetország egyik legfontosabb könnyűzenei elismerését is, a MOBO-díjat. Ezt mellesleg kifejezetten fekete zenészeknek szánják, számos hiphop, R&B, soul, reggae, jazz és gospel előadó található a díjazottak között.

A Nottinghamből származó lánytestvérek maguk is a reggae és a soul műfajokon nevelkedtek, mielőtt rátértek sajátos kísérletező útjukra: amelyre a jelek szerint, ha tippelni kéne, már sokkal inkább hatott a honfitárs Prodigy vagy a The Chemical Brothers zenéje.

Az ALT BLK ERA koncertje Az ALT BLK ERA koncertje Az ALT BLK ERA koncertje Az ALT BLK ERA koncertje

Ha esetleg azt gondolnánk, a drum and bass lüktetése nem fér meg a pop-punkos refrénekkel vagy egy klasszikus gitárszóló a hyperpop masszív elektronikus zenei átvezetőivel, akkor elég nagyot tévedünk: a Run Rabbit vagy a My Drummer’s Girlfriend című slágereik a sajátos brit klubélet hangulatát még délután ötkor, tikkasztó napsütésben is képesek hozni. Főleg, hogy a 2020-ban, a járvány kitörésekor megalakult formáció látványosan egyre magabiztosabb a színpadon, amelyre szükségük is van, ez a fajta zene egyszerűen nem lenne képes működni izgalmas karakterek nélkül. Ki is tudják ehhez aknázni merőben ellentétes személyiségüket: a harsány Nyrobi mellett Chaya a visszafogottabb vonalat hozza, amelynek hangsúlyt is adnak többek között jellegzetes fekete-fehér ruháikkal.

Biztosan hozzátett az ALT BLK ERA népszerűségéhez, hogy Charli XCX vagy például a 100 Gecs az utóbbi években elképesztően népszerűvé tette a végletekig határokat feszegető alt-popot, de a brit testvérpár láthatólag valóban tehetsége révén igenis jól tartja magát számos feltörekvő kollégája mellett. Ha nem keverednek el túlságosan a műfajok ötvözésében, előbb-utóbb még a nagyszínpadot is könnyűszerrel belakhatják. A metálosokból, hiphop és drum and bass rajongókból, alter arcokból álló, meglehetősen vegyes képet mutató közönségükön mindenesetre ez nem fog múlni.

Ha már belakott színpadokról van szó: nem sokkal később a Revolut sátor deszkáin Natasha Bedingfield váltotta az együttest, amely olyan hatást keltett a csordultig megtelt helyszínnel, mintha Madonna koncertet szerveznénk egy falunapra. A brit énekesnő neve mellett nem mehetett el az, aki a 2000-es években popzene rajongónak mondta magát – de igazából az sem, akitől a lehető legtávolabb állt a műfaj. Mert például az Unwritten, a These Words vagy a Pocketful of Sunshine című dalokat orrvérzésig játszották a rádiók, zenecsatornák, a nemzetközi slágerlisták élére tolva az énekesnőt.

Bedingfield nem tűnt el az utóbbi években sem igazán, karrierjének nem volt különösebb mélyrepülése és nem volt ciki visszatérési kísérlete sem, de a kezdeti óriási hírnév alaposan megkopott egy ideje. Egészen addig, amíg a TikToknak köszönhetően a z generáció fel nem fedezte magának az Unwrittent és ezzel együtt az énekesnőt is (bár ehhez némiképp hozzátett, hogy az Imádlak utálni című romantikus vígjáték is felhasználta a dalt, amely a filmmel ellentétben óriási népszerűségre tett szert). A figyelem megugrását is jelzi, hogy Natasha Bedingfield 2022-ben még Lewis Capaldi előzenekara volt (aki a Sziget egyik főfellépője idén), 2025-ben viszont már saját turnéra indult – és most meg alig fér el a Sziget második legnagyobb színpadán.

Natasha Bedingfield koncertje Natasha Bedingfield koncertje Natasha Bedingfield koncertje Natasha Bedingfield koncertje Natasha Bedingfield koncertje Natasha Bedingfield koncertje Natasha Bedingfield koncertje Natasha Bedingfield koncertje Natasha Bedingfield koncertje

Az énekesnő soha nem volt egyébként egy megkreált, huszadrangú popsztár, erőteljes hangja adta a különlegességét jókedvet sugárzó popdalainak. Ezt jó eséllyel tudja ő maga is, tekintve, hogy a produkció látványos központi eleme Bedingfield hangterjedelme. Fekete háttér, fekete ruhák, semmi extra, csak a kifogástalan előadás, amitől bármelyik régimotoros poprajongó joggal gondolhatja, azért a világ úgy kerek, ha egy Natasha Bedingfield koncertre özönlenek az emberek.

A nap enyhén szólva észrevehetően legnagyobb húzóneve viszont a Twenty One Pilots volt – már csak azért is, mert szerdán számottevően megugrott az egy négyzetméterre jutó az együttes nevével, arcképével díszített pólós rajongók száma az Óbudai-szigeten. Jó előre tudható is volt, az a fajta koncert lesz ez, amely – tapasztalatból beszélve – 170 centiméteres magasság alatt inkább a hátsó sorokból élvezhető (mellesleg a hangosításnak, a színpad kialakításának köszönhetően onnan is kifogástalanul).

A Twenty One Pilots koncertje A Twenty One Pilots koncertje A Twenty One Pilots koncertje A Twenty One Pilots koncertje

Jó pár perccel a koncert kezdése előtt már alaposan megtelt a több tízezres nézőtér, aztán jó pár perccel a show után meg már nem volt a fesztiválnak olyan pontja, ahol ne lett volna egy-egy olyan rajongó, aki még mindig a koncert hatása alatt a show zsenialitását elemezte. Az a helyzet, hogy az együttes két tagja kimeríti a profizmus, meg az elementáris színpadi jelenlét fogalmát. Egy Twenty One Pilots koncert pedig az utolsó ledlámpáig az utóbbira épül: mint egy időzített bomba, a legmegfelelőbb helyre szúrják be a katarzist, a visszafogottabb, melankólikus részt és az utolsó sasszéig előre kitalált koreográfiát. Egy ilyen produkciónál pedig egy Seven Nation Army feldolgozás sem megúszós, egy sokadszorra visszatérő poén sem fárasztó – üresjáratra pedig semmi esély. Biztonsági játék, de semmi kétség, hogy nem az unalmas fajtából. Mondanám, hogy ez egy abszolút fesztivál nagyszínpadra szabott zenei élmény, de a szerda esti koncertnek olyan ereje volt, hogy néha úgy hatott, még a legnagyobb színpad is túlságosan kicsi hozzá.

Legalább egyszer az életben mindenki felteszi magának a kérdést: ha mamutfogat találok, vajon hazavihetem-e? A hőség miatti alacsony vízállás újra aktuálissá tette, hogy arról beszéljünk, mi a teendő a talált leletekkel. A kérdésben segítségünkre volt Fullár Zoltán régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete feltárási főosztályának vezetője.