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Sziget fesztivál, augusztus 12.

A nosztalgia jegyében a Szigeten

„Sika, kasza, léc.”

Afféle közgenerációsnak számítok a rendezvény eddigi életében, amikor egyetemistaként nyomultunk a Diákszigetre, akkor még csak egy nyári buli volt, a nálunk nagyobbakkal, majd ünnepeltük Woodstockot – nem tudom miért, de a The Birds freakbeat fellépése az egyik kitörölhetetlen emlékem. Aztán felnőttünk a nagy öregek mellett, jött a Pepsi korszak, a világhír, az alapítók kiszállításával a nyugati multi és velük az elsősorban elektronikus cuccokkal érkező világsztárok. A Sziget túlságosan nemzetközivé vált, mire a csúcsra nőtte ki magát, hogy aztán a 2020-as évek válságai következtében idén majdnem megszűnt. De dobta a mentőövet Gerendai Károly és a csapat, akik eddig szervezték, csak összehozták.

Ilyen alkalmakkor derül ki, hogy mi az, amit nagyon könnyen elveszíthettünk volna. Hogy milyen jópofa dolog is a fesztivál-sétálgatás mint műfaj, ahol bele-bele hallgathatunk a zenei produkciókba, hogy aztán a spontán pillanat legyen az, amikor arról döntünk, hogy megyünk vagy maradunk. Persze, lehet a slágerszövegeket ismételni – színpadon kívül és belül is – jelesül, hogy drága a sör – pedig nem is annyira, hiszen ezt a szintet hozza már effektíve bármelyik belvárosi vendéglátóhely. És ha valaki ismeri a helyszín adottságait, a közigazgatási határon kívüli egységeket, akkor még diszkontálhat is (nem, most nem az Aldira gondolok és nem is a K-híd előtt található piros-fehér-zöld színű nemzeti benzinkútra, ahol jól megnyomták az árak kapcsán a cerkát.

Mindazonáltal legyek fiatalos, érdeklődöm, hogy melyik koncertre érdemes odamenni. Tízből tíz fiatal – átlag életkor mondjuk húsz év körül lehet – Twenty One Pilots-t ajánlja, tényleg meg is telt szépen a tér a nagyszínpad előtt. 

Eufória megvan, a columbus-i duó nyomja az indie pop-ot, jómagam ennek a néhány generációval előtti rockosabb változatát kedveltem, igaz, egy Nada Surf koncertért néhány éve még Grazba is elutaztam. Igyekszem beszélgetni minél több emberrel, lényeg, hogy mindenki a világ csodájának tartja Tyler Joseph-t és Josh Dun-t. Bárcsak én ki tudnám magam annyira gyúrni, mint a dobok mögött ülő Dun.

Joshua Dun a Twenty One Pilots koncertjén

Az idei rendezvény egyik különlegessége, hogy a magyarok is kaptak egy nagyszínpadot, milyen szerencse, épp a Kispál és a Borz nyomja a Budapest Park Stage-en. Itt találkozom egy kvartettel, akik furcsa szláv nyelven beszélnek. Megkérdezem tőlük, hogy tippelhetek-e? Szlovén – mondom, mire ők elismerésük jeléül bevesznek a baráti csevelybe, hiszen, ahogy mondják, az olasz határnál laknak és kőkemény tájszólással beszélik a szlovént. Megtudom tőlük, hogy három éve járnak a Szigetre, mert amikor az egyiküket dobta a barátnője, éppen akkor járt le az Early Bird akció és vigasztalásnak szánták a dolgot. Aztán meg minden évben jöttek és elképzelhetetlen az életük a Sziget nélkül. Megkérdezem, hogy mi kellene történjen ahhoz, hogy ne jöjjenek vissza Budapestre. „Ha fellépne Thmpson. Az bojkottal járna”. Szerencsére a magyarok konkrétan nem tudják ki ő.

Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12. Sziget fesztivál, augusztus 12.

Eddig sátoroztak, de mivel tavaly szerintük a tisztálkodási lehetőségek nem voltak túl európaiak, így most már a belvárosban béreltek szobát. Az árakkal kapcsolatosan ők sem túl boldogok, „a sör oké, a többi drága”. A legtöbb külföldi szerintük holland – valóban, korábban vérig sértettem egy csoportot, amikor azt tippeltem, hogy dánul beszélnek. Amit furcsállnak, hogy a magyarok – akik szerintük idén arányaiban sokkal többen vannak – napijeggyel jönnek, a heti bérletese zöme külföldi. Amikor a jegyárakkal magyarázom, nem igazán értik, mert Szlovéniában a zenei fesztiválokon a helyi lakosok hetven százalék kedvezményt kapnak.

– Nálunk erre még várni kell – búcsúzom, és kezdek kicsoszogni a K-hídon, mint ahogy Kispálék tették a koncertjük végén. „Sika, kasza, léc.”

Helyreállt a pop rendje és egyelőre még az is lehet, a szerdai nappal megvan az idei Sziget leglátványosabb koncertje is.