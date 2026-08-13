Megtört a jég, 33 év után Ritchie Blackmore és a Deep Purple egy színpadon zenélt

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2026-08-13 20:46:00 CEST

A rocktörténelem egyik legnagyobb hatású gitárosa talán a műfaj egyik legismertebb és legikonikusabb dalát, a Smoke on the Watert adták elő szerda este az Egyesült Államokban, Long Islanden.

Ritchie Blackmore 33 év után először csatlakozott egykori zenekarához, a Deep Purple-höz az Egyesült Államokban a Long Islanden található wantaghi Jones Beach-en augusztus 12-én – számolt be a valóban rocktörténeti eseményről az Ultimate Classic Rock.

A műfaj egyik legnagyobb hatású 81 éves gitárosa, aki 1968-ban egyik alapítója volt a Deep Purple-nek, az egyik legismertebb és talán legikonikusabb dalát, a Smoke on the Watert adta elő egykori társaival és a zenekar mai gitárosával, Simon McBride-dal közösen. A fellépés előtt Blackmore az Instagramon árulta el tervezett „újraegyesülését” a Deep Purple-lel .

A koncertbeszámolók, és a videómegosztókon közzétett felvételek szerint ováció fogadta a Deep Purple koncertjének végére a legendás Fender Stratocaster gitárjával megérkező Blackmore-t, aki láthatóan örömmel és barátsággal zenélt. A fellépésnek talán az emberi oldala még jelentősebb, mert az egykori zenésztársak utoljára 1993-ban léptek fel együtt Finnország fővárosában, Helsinkiben.

Ritchie Blackmore és a Deep Purple szakításához a hírek szerint az énekessel, Ian Gillannel való kibékíthetetlennek tűnő ellentéte vezetett, de úgy tűnik megtört a jég, és a koncert végén örömmel üdvözölték egymást. A gitáros családjával Long Islandon él, betegsége miatt tavaly le kellett mondaniuk feleségével közös zenekaruk, a Blackmore's Night turnéját, de most ő kezdeményezte a nagy találkozást.