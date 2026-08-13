koncert;Deep Purple;békülés;Ritchie Blackmore;

Megtört a jég, 33 év után Ritchie Blackmore és a Deep Purple egy színpadon zenélt

A rocktörténelem egyik legnagyobb hatású gitárosa talán a műfaj egyik legismertebb és legikonikusabb dalát, a Smoke on the Watert adták elő szerda este az Egyesült Államokban, Long Islanden.

Ritchie Blackmore 33 év után először csatlakozott egykori zenekarához, a Deep Purple-höz az Egyesült Államokban a Long Islanden található wantaghi Jones Beach-en augusztus 12-én – számolt be a valóban rocktörténeti eseményről az Ultimate Classic Rock

A műfaj egyik legnagyobb hatású 81 éves gitárosa, aki 1968-ban egyik alapítója volt a Deep Purple-nek, az egyik legismertebb és talán legikonikusabb dalát, a Smoke on the Watert adta elő egykori társaival és a zenekar mai gitárosával, Simon McBride-dal közösen.  A fellépés előtt Blackmore az Instagramon árulta el tervezett „újraegyesülését” a Deep Purple-lel .

A koncertbeszámolók, és a videómegosztókon közzétett felvételek szerint ováció fogadta a Deep Purple koncertjének végére a legendás Fender Stratocaster gitárjával megérkező Blackmore-t, aki láthatóan örömmel és barátsággal zenélt. A fellépésnek talán az emberi oldala még jelentősebb, mert az egykori zenésztársak utoljára 1993-ban léptek fel együtt Finnország fővárosában, Helsinkiben. 

Ritchie Blackmore és a Deep Purple szakításához a hírek szerint az énekessel, Ian Gillannel való kibékíthetetlennek tűnő ellentéte vezetett, de úgy tűnik megtört a jég, és a koncert végén örömmel üdvözölték egymást. A gitáros családjával Long Islandon él, betegsége miatt tavaly le kellett mondaniuk feleségével közös zenekaruk, a Blackmore's Night turnéját, de most ő kezdeményezte a nagy találkozást.

Legalább egyszer az életben mindenki felteszi magának a kérdést: ha mamutfogat találok, vajon hazavihetem-e? A hőség miatti alacsony vízállás újra aktuálissá tette, hogy arról beszéljünk, mi a teendő a talált leletekkel. A kérdésben segítségünkre volt Fullár Zoltán régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete feltárási főosztályának vezetője.