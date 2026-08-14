Több száz embert kellett menekíteni Dél-Horvátországban egy pusztító erdőtűz elől

Horvátország;evakuálás;erdőtűz;

2026-08-14 07:06:00 CEST

Több lakóházat elpusztítottak a lángok.

Több tucat horvát tűzoltó küzdött csütörtökről péntekre virradó éjjel egy heves erdőtűz ellen, amely lakóépületekre is átterjedt egy déli, tengerparti településen. Több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni - jelentette a helyi média és a tűzoltóság.

A széllökések által tovább táplált tűz először egy fenyőerdőt és a növényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt Lokva Rogoznica házaira. A település a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre délkeletre fekszik, és közigazgatásilag Omiš városához tartozik. – A tűz tovább terjed. A szél egyáltalán nem segít nekünk. Több lakóházat elpusztítottak a lángok, másokat pedig nagy veszély fenyeget – nyilatkozta a Slobodna Dalmacija című horvát regionális napilapnak Ivan Pavicevic, Omiš alpolgármestere.

A tisztviselő szerint egy, a tűzben megsérült férfit kórházba szállítottak.