Döntött az igazgatótanács, újra feltüntetik Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy Center homlokzatán

név;Donald Trump;Kennedy Center;hiúság;

2026-08-14 06:57:00 CEST

Próbálják kijátszani a szövetségi bíró ítéletét.

Donald Trump nevének ismételt feltüntetéséről döntött washingtoni Kennedy Center igazgatótanácsa az épület homlokzatán, ahonnan egy szövetségi bírói határozata nyomán a közelmúltban eltávolították a hivatalban lévő elnök nevét.

A csütörtökön tartott virtuális ülésről Joyce Beatty ohioi demokrata képviselő számolt be, aki hivatalból tagja a testületnek és a döntést a korábbi bírósági határozat megkerüléseként értékelte, és közölte, hogy az új terv megvalósítása ellen is harcolni fog. Elmondása szerint a meghozott döntés eredményeként az épületen az olvasható majd, hogy „John F. Kennedy Központ az Előadóművészetekért Helyreállítva és Felújítva Donald J. Trump elnök által”.

Az 1971-ben megnyílt országos jelentőségű kulturális központ Donald Trump által kinevezett igazgatótanácsa arról is döntött, hogy az átfogó felújítás erejéig két évre mégis bezárják az intézményt, de az korlátozott programokkal tovább működhet, a főépület melletti kisebb létesítményben. A határozatok között az is szerepel, hogy épület előtti nagy teret keresztelik el Donald Trumpról.

A Kennedy Center igazgatósága 2025-ben úgy határozott, hogy megváltoztatják a központi költségvetési forrásokból fenntartott intézmény hivatalos elnevezését, vagyis kiegészítik Donald Trump nevével.

Christopher Cooper szövetségi bíró 2026 májusában úgy döntött, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, így elrendelte Donald Trump nevének eltávolítását a homlokzatról, valamint felfüggesztette a kulturális intézmény felújítás alatti teljes bezárását.

Az igazgatótanács csütörtöki határozata alapján az új felirat szövegével a bírói döntésnek eleget téve próbálják szerepeltetni Donald Trump nevét a Potomac folyó partjának látképét meghatározó modern épületen.