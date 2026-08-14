Egy év után van újra magyar a spanyol élvonalban, a Real Madrid és a címvédő Barcelona még nem játszik

Real Madrid;FC Barcelona;Gulácsi Péter;

2026-08-14 22:11:00 CEST

Gulácsi Péter, a magyar válogatott korábbi kapusa vasárnap mutatkozhat be a La Ligában – új csapata, a Villarreal idegenben kezdi az idényt. Egy év szünet után van ismét magyar játékos a spanyol élvonalban.

Gulácsi tizenegy év után hagyta el az RB Leipziget, amellyel német kupát nyert, kétszer ezüst-, négyszer pedig bronzérmet szerzett a Bundesligában. A 2020-as Bajnokok Ligája-szezonban az elődöntőig jutott a lipcseiekkel.

A 35 éves kapus két hete írt alá kétéves szerződést a 2021-es Európa-liga-győztes Villarrealhoz. A spanyol klub vasárnap a másodosztály bajnokaként feljutó Racing Santander otthonában kezdi a szezont. Gulácsi a rövid felkészülés alatt két edzőmérkőzésen védett: a Levante ellen végig, a Galatasaray ellen pedig a szünet után állt a gólvonalon.

A Villarreal mindkét meccset megnyerte, Gulácsi egyik alkalommal sem kapott gólt.

A magyar futballnak különösen jelentős az érkezése, mert tavaly tavasszal kiesett a La Ligából a Real Valladolid, amelynek keretében Nikitscher Tamás is szerepelt. Így egy teljes idény után lesz ismét magyar légiós abban a spanyol élvonalban, amelyikből nyáron összeállt a világbajnok válogatott.

Az idényrajt nem teljes, mivel a címvédő Barcelona, amely a július második felében világbajnoki címet szerzett spanyol válogatott gerincét adta, illetve a Real Madrid – a vb-negyedik francia légiósokkal kiegészülve – csak a hónap végén lép pályára, mivel játékosaik hosszabb pihenőt kaptak.

A Barcelona harmincadik bajnoki címére hajt, és a katalánok keretében szerepel Yaakobishvili Áron is,

ámbátor meglepetés lenne, ha a 20 éves kapus két posztriválisa, a lengyel Wojciech Szczesny és a spanyol Iker Rodríguez mellett lehetőséghez jutna.

A legnagyobb ellenlábas nyilván az a Real Madrid lesz, amelynél nyáron José Mourinho visszatért a kispadra. A portugál vezetőedző 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat. Első időszakában mindhárom idényben nyert trófeát: 2011-ben Király Kupát, 2012-ben bajnoki címet, 2013-ban pedig spanyol Szuperkupát.

A LA Liga mérkőzéseit ebben az idényben a Spíler TV közvetíti.

La Liga, 1. forduló

Augusztus 15.: Racing Santander–Villarreal (17)

Augusztus 26.: Real Madrid–Real Sociedad (21)

Augusztus 27.: Barcelona–Athletic Bilbao (21)