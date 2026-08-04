Gulácsi Pétert a liverpooli kapusedzője győzte meg, hogy Spanyolországba szerződjön

MTK;Liverpool;spanyol bajnokság;Villarreal;Salzburg;Gulácsi Péter;RB Leipzig;

2026-08-04 20:15:00 CEST

Az 58-szoros magyar válogatott labdarúgó Gulácsi Péter kedden bemutatkozott új csapatánál, a Villarrealnál. A 36 éves hálóőrt korábban már többször leírták, ám nem törték meg a nehéz helyzetek, a karrierjében Spanyolországban teheti fel a pontot az i-re.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ma már edzhettem a csapattal, tele vagyok izgalommal és motivációval. Azért jöttem ide, mert új kihívást kerestem a németországi évek után.

Szerettem volna fenntartani a magas versenyszintet, de egy másik ligában lenni és egy új kultúrát megtapasztalni. Azután adódott a lehetőség, hogy itt játszhassak, Spanyolország egyik legjobb klubjában. Mindent beleadok, hogy segítsek a csapatnak és együtt érjünk el sikereket” – mondta a Villarreal labdarúgócsapatának keddi sajtótájékoztatóján Gulácsi Péter, aki egy nappal korábban szerződött a spanyol együtteshez.

Péter Gulácsi • Day 1 ???? pic.twitter.com/xDkQTYexJ7 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 4, 2026

A 36 éves hálóőr elárulta, klubváltásában döntő szerepe volt Xavi Valero kapusedzőnek, aki ugyancsak nemrég csatlakozott a spanyol együtteshez. Az 53 éves szakemberrel jól ismerik egymást, ugyanis ő volt az, aki 16 évesen, még a Liverpoolnál kiválasztotta, és éveken át együtt dolgoztak.

Angliában indult a légiósélet

Az MTK akadémiájáról – Németh Krisztián és Simon András után immáron a harmadik magyar labdarúgóként – került Angliába, ahol a Liverpool utánpótlásában folytatta fejlődését. Amikor 2007 nyarán a 17 éves magyar kapus megérkezett Liverpoolba, aligha gondolta volna, hogy az Anfielden töltött hat év alatt egyszer sem védi majd a klub kapuját tétmérkőzésen.

A klub akkoriban még Pepe Reinára épített, mögötte pedig több rutinos játékos is versenyben volt a helyekért. Gulácsit ezért többször kölcsönadták (Hereford United, Tranmere Rovers, Hull City), hogy rendszeresen védhessen. A Liverpoolnál több mint 50-szer ült a kispadon, de tétmérkőzésen egyszer sem cserélték be.

Sokan ekkor úgy vélték, a Liverpoolba igazolás inkább visszavetette, mintsem elősegítette a karrierjét. Pályafutása azonban éppen azért különleges, mert nem itt ért véget a történet.

Ausztriába igazolt, majd Németországban lett ikon

Az igazi fordulópontot a 2013-as Salzburgba szerződése jelentette. A Red Bull futballprojektje akkoriban látványosan fejlődött, Gulácsi pedig rövid idő alatt első számú kapussá vált. Megtapasztalta, milyen egy domináns csapat kapujában állni, ahol nemcsak a védések, hanem a játéképítésben való részvétel is alapelvárás. Osztrák bajnoki címeket és kupagyőzelmeket ünnepelhetett, miközben rendszeresen szerepelt az európai kupaporondon is.

Két évvel később a Red Bull-csoport másik klubja, az RB Leipzig szerződtette. A német együttes akkor még a másodosztályban szerepelt, ám hamarosan feljutott a Bundesligába, ahol néhány év alatt az élmezőny állandó tagjává vált. Ebben Gulácsi kulcsszerepet játszott. A Leipziggel Német Kupát nyert, rendszeres résztvevője lett a Bajnokok Ligájának, és 2020-ban elődöntőig jutott a sorozatban. Egyéni elismerésekből sem volt hiány: többször bekerült a Bundesliga idénycsapatába, és éveken keresztül a liga legkevesebb gólt kapó kapusai közé tartozott, és csapatkapitánnyá is vált.

Nem csak a pályán vállalt felelősséget

2021-ben, amikor Magyarországon komoly társadalmi vita zajlott a családok sokféleségéről, nyilvánosan kiállt az egyenlőség és a szivárványcsaládok mellett. „A család az család” kampányhoz csatlakozva azt írta: számára az elfogadás és a tolerancia alapvető értékek. A poszt azért váltott ki nagy visszhangot, mert magyar élsportolóktól ritkán látható, hogy ilyen érzékeny közéleti kérdésben egyértelműen állást foglaljanak. Rengeteg támogató visszajelzést kapott, de komoly kritikák és negatív kommentek is érkeztek.

Nem törték meg a sérülések sem

Gulácsit korábbi sérülései – 2022 őszén keresztszalag-szakadása után közel egy évet hagyott ki – és életkora miatt már évekkel ezelőtt elkezdték leírni, de rendre visszaszerezte első számú pozícióját Lipcsében. Maarten Vandevoordt 2024-ben csatlakozott a német klubhoz, a most 24 éves belga hálóőrben látták Gulácsi hosszú távú utódját. A tapasztalt magyar hálóőrre már csak második számúként számítottak volna, ő végül a váltás mellett döntött.

Mire számíthat Spanyolországban?

Gulácsi a Premier League és a Bundesliga után a spanyol La Liga légkörébe szagolhat bele, a Villarreal két évre kétmillió euróért szerződtette. Az előző idényben harmadikként záró, így Bajnokok Ligája-induló együttesnél Luiz Júniorral kell majd felvennie a kesztyűt. A 25 esztendős brazilt két éve 12 millióért szerződtették. Voltak kiemelkedő meccsei, de a szezon során több komoly hibája is akadt, így a szezon végén az azóta már a Mallorcához kölcsönbe kerülő Arnau Tenas védte a csapat kapuját.

Gulácsi Liverpoolban még csak várta a lehetőséget. Salzburgban megtalálta. Lipcsében legendává vált. A Villarrealban pedig újra azt bizonyíthatja, hogy a kapusok pályafutása nem feltétlenül a harmincas évek elejével ér véget.

Marco Rossi kapusfronton jó helyzetben van

Az Angliában és Németországban is légióskodó Király Gábor közel két évtizeden át viselte a címeres mezt. Visszavonulása után Gulácsi Péter és Dibusz Dénes rivalizált Marco Rossi szövetségi kapitány kegyéért és az első számú kapusposztért. A Ferencváros 35 esztendős hálóőre Gulácsival ellentétben nem mondta még le a válogatott szereplést, azonban tavasszal nem kapott meghívót.

A jelenleg első számú kapusnak számító Tóth Balázs az angol másodosztályban szereplő Blackburn hálóőre, ugyanakkor elképzelhető, hogy még most nyáron klubot vált. Szerződése jövő nyáron lejár, így ha nem hosszabbít, a Blackburn lépéskényszerbe kerül. Hallani lehetett az Everton és a Bournemouth érdeklődéséről, de felkerült belga és skót élvonalbeli klubok radarjára is.

A 20 esztendős Yaakobishvili Áron néhány napja a Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésen bemutatkozott a Barcelona felnőtt csapatában, a tizenegyespárbajban pedig kétszer is hárított. Az előző szezonban 21 tétmérkőzésen jutott szóhoz az FC Andorrában, a katalán klub pedig fejlődése érdekében alighanem ismét kölcsönadja majd.

Pécsi Ármin esetében már megtörtént a váltás, a 20 esztendős kapust a Liverpool kölcsönadta az osztrák Hartbergnek, ahol várhatóan jelentős játékperc vár majd rá.