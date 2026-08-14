Hiába Magyar Péter meghívása, Orbán Viktor nem lesz ott Pakson

Orbán Viktor;Fidesz-KDNP;Havasi Bertalan;Magyar Péter;

2026-08-14 10:22:00 CEST

Havasi Bertalan szerint a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei.

Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az Országgyűlést kell! – ennyit reagált a Népszavának Havasi Bertalan.

A Fidesz kommunikációs igazgatóját arról kérdeztük, Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke elmegy-e holnap Paksra, ahová Magyar Péter kormányfő meghívta a parlamenti pártok elnökeit.

Magyar közölte, Pakson tájékoztatja a pártelnököket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Magyar Péter többek közt elmondta, hogy a Duna újra apadásnak indult, vasárnapra, hétfőre már mínusz 132 centiméterre süllyedhet a vízállás, amikor a nemrég újraindított második turbinát ismét le kell állítani. A jövő héten a vízállás elérheti a mínusz 137 centimétert, ami azért veszélyes, mert 140-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. A jelenleg működő két turbina majdnem 500 megawattot termel, a leállás havonta 50 milliárd forint veszteséget okozna az országnak, nem beszélve a magyar és nálunk működő termelő külföldi cégek veszteségeiről – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a kormánynak a döntésekkor hazánk gazdasági és költségvetési helyzetét is figyelembe kellett venni. Elmondta még, hogy rengeteg műszaki megoldást áttekintettek a szakemberekkel, és volt olyan, amit el kellett vetni az ország nukleáris biztonságának, így a magyar emberek biztonságának érdekében. – A szakamberek most rohammunkában készítették el az ideglenes megoldás terveit. Két projekt fut egyszerre, a fenékküszöb Paks és Dunaszentbenedek között, utoljára 1995-ben Dunakilitinél volt ilyen. Ez segít megemelni a vízszintet Paksnál. A két 80 méteres bárka elsüllyesztésére csak szükség esetén kerül sor – mondta a miniszterelnök.