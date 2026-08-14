Orbán Viktort és Semjén Zsoltot is Paksra hívja Magyar Péter

Paks;Duna;Magyar Péter;

2026-08-14 09:41:00 CEST

Szombaton 10 órára, hogy ott tájékoztassa őket az építkezés részleteiről és a korábbi évek mulasztásairól.

Magyar Péter miniszterelnök szombat 10 órára meghívja Paksra a parlamenti pártok elnökeit – jelentette be a kormányfő péntek reggel a Facebook-oldalán. Bejegyzésében hozzátette, ott tájékoztatja őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. A poszt alapján tehát a meghívás Orbán Viktornak, Semjén Zsoltnak és Toroczkai Lászlónak szól.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Magyar Péter többek közt elmondta, hogy a Duna újra apadásnak indult, vasárnapra, hétfőre már mínusz 132 centiméterre süllyedhet a vízállás, amikor a nemrég újraindított második turbinát ismét le kell állítani. A jövő héten a vízállás elérheti a mínusz 137 centimétert, ami azért veszélyes, mert 140-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. A jelenleg működő két turbina majdnem 500 megawattot termel, a leállás havonta 50 milliárd forint veszteséget okozna az országnak, nem beszélve a magyar és nálunk működő termelő külföldi cégek veszteségeiről – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a kormánynak a döntésekkor hazánk gazdasági és költségvetési helyzetét is figyelembe kellett venni. Elmondta még, hogy rengeteg műszaki megoldást áttekintettek a szakemberekkel, és volt olyan, amit el kellett vetni az ország nukleáris biztonságának, így a magyar emberek biztonságának érdekében. – A szakamberek most rohammunkában készítették el az ideglenes megoldás terveit. Két projekt fut egyszerre, a fenékküszöb Paks és Dunaszentbenedek között, utoljára 1995-ben Dunakilitinél volt ilyen. Ez segít megemelni a vízszintet Paksnál. A két 80 méteres bárka elsüllyesztésére csak szükség esetén kerül sor – mondta a miniszterelnök.