Zseblexikonnyi vélemény

Zseblexikon;

2026-08-17 06:00:00 CEST

ADNI. Körültekintést, empátiát, tapintatot igénylő, nehéz mesterség. De vigyázat: kapni is nehéz. Jaj, nagyon nehéz.

CINIKUSOK. 1. a künikoszok (latinosan: cinikusok) ókori filozófiai irányzat. Alkotói tudatosan kivonultak a civilizációból. Legismertebb képviselőjük Diogenész, aki hordóban lakott. Napjaink politikusai a hordót másra használják. 2. A künikosz Antiszthenész mondta: „A politikához úgy kell viszonyulni, mint a tűzhöz: se túl közel hozzá, se túl távol tőle”.

DIPLOMATA-ÚTLEVÉL. Dokumentum diplomatáknak és Szijjártó Péter barátainak.

ELLENSÉG. „Ellenségnek azokat nevezzük, akik fegyverrel támadnak a hazára, és ne azokat, akik a saját elképzeléseik alapján akarják oltalmazni az államot!” (Platón) Bizony, tanulnivaló: a másik politikai párt ellenfél, nem ellenség. De minek nevezzük azt a politikust, aki a közvagyonból lop, mint a szarka, vagy épp szakadékba kormányozza az országot?

PÉNZ. „A pénz nem tesz egyenlővé istennel. Istennek nincs pénze”. (Seneca)

FOLYÓK. A Dunáról regényeket írtak. A Tiszáról verseket.

GAZDAGSÁG. A gazdagság presztízse a felesleg – állítja Hegyi W. György történész. Ám ez csak akkor működik, ha megmutatjuk: a felesleget demonstrálni kell. Vagy luxusjavakkal: egymilliós ridikül, karóra több millióért, zakó vagy kosztüm az átlagember által vállalható ár tízszereséért. (Lásd: luxizás.) Vagy: mecénás-szereppel, adományozással. Mint Soros György.

KUNYHÓ. „Kunyhóból is fel lehet ugrani az égre” (Seneca). Nyilván. De valamivel nehezebb, mint polgári körülmények közül, netán palotából. Amikor a két magyar óriásról, Széchenyi grófról és Kossuth Lajosról gondolkodunk, érdemes eszünkbe idézni a nagycenki kastélyt és a monoki kúriát – a lehetőségek különbözőségét.

MINDEGY. Empedoklész, ókori görög filozófus a szicíliai vulkán, az Etna izzó kürtőjében lelte halálát. Az egyik antik verzió szerint beleugrott, mert tanulmányozni akarta. A másik kortárs elképzelés szerint véletlenül belezuhant, amikor tanulmányozta. Így két és félezer év múltán nekünk mindegy. Empedoklésznek talán nem volt az.

SZABAD SZOMBAT. 1. Az 1980-as évek elején ijedtében vezette be a kádári politika, miután Lengyelországban általános politikai sztrájkkal kiharcolták. 2. „Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért.” Márk 2:27-28. 3. Szabad szappanozni (népdal, részlet).

SZERENCSE. 1. Tudományos nevén: véletlen. Nem az tekinthető véletlennek (szerencsének vagy balszerencsének), aminek nincs magyarázata. Hanem ami a dolgok lényege szempontjából váratlan, esetleges, kiszámíthatatlan. Ami az egyik helyzetben, ill. nézőpontból szerencse, a másikból szükségszerű. 2. Egy sor ókori népnél isten. Ha nem is áll a többi isten fölött – ez inkább a sorsról, végzetről állítható –, de más dimenzióban mozog, mint a többi istenek. 3. „Sokkal boldogabbak azok, akikre sosem mosolyog rá a szerencse, mint akiket elhagyott”. (Seneca)

TAUTOLÓGIA. Minden rosszban van valami rossz.

VÉLEMÉNY. „A kozmosz változás, az élet vélemény” – állította Hérakleitosz. Ami a végletekig tömör mondat első felét illeti, azzal Hegel, Marx, Einstein vagy Stephen Hawking is egyetértett volna. A mondat másik felével sokan vitatkoznának. De hát ez is csak egy vélemény.

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