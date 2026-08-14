Jövő héten nem lesz rendkívüli parlamenti ülés

Parlament;Országgyűlés;rendkívüli ülés;

2026-08-14 12:25:00 CEST

Az Országgyűlés május 9-i megalakulása óta eddig 23 ülésnapot tartottak.

Pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést a kormány – ezt a Kormányzati Kommunikáció is megerősítette péntek reggel a Telexnek.

A portál felidézi, korábban azt közölték, hogy a kormány és a Tisza-frakció munkával tölti a teljes nyarat, és csak augusztus 10. és 20. között lesz szünet. Ez annyiban módosult, hogy a múlt hétre tervezett két ülésnap energiatakarékossági okokból és a hőség miatt elmaradt, de ezen a héten hétfőn és kedden még kaptak némi extra feladatot a képviselők, megválasztották például az új köztársasági elnököt. Szerdán kihelyezett kormányülés volt Pakson, ahol többek között a dunai fenékküszöb építéséről döntöttek.

A parlament tavaszi ülésszaka már június közepén véget ért, azóta a kormány hétről hétre rendkívüli üléseket hívott össze. Az Országgyűlés május 9-i megalakulása óta összesen 23 ülésnap volt már.