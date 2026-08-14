Egy e-mail dönthet a Bosnyák téri irodakomplexummal kapcsolatos jogi vitában

Zugló;irodaház;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;jogvita;Bosnyák tér;Bayer Construct;

2026-08-14 15:03:00 CEST

A cég birtokában lehet olyan írásbeli tájékoztatás, amelyre hivatkozva azt állíthatja: az állam korábban elfogadta volna az elővásárlási jog törlése nélkül is az egyik zárási feltétel teljesítését.

A Bayer-csoport egy, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) származó e-mailre vagy más írásbeli tájékoztatásra hivatkozhat egy későbbi perben, hogy vitassa az állam elállását a zuglói irodakomplexum megvásárlásától - írja a Telex.

A lap értesülései és a Bayer Construct válasza alapján elképzelhető, hogy az MNV korábban olyan nyilatkozatot tett, amelyet a vállalat a vitatott zárási feltétel teljesítésének elfogadásaként értelmez.

A 2023-ban megkötött előszerződés alapján a végleges adásvétel egyik feltétele az volt, hogy június 30-ig töröljék a zuglói önkormányzat elővásárlási jogát az érintett ingatlanok tulajdoni lapjáról. Ez nem történt meg. A szerződés ugyanakkor arra is lehetőséget adott, hogy a magyar államot képviselő MNV írásban lemondjon valamely zárási feltétel teljesítéséről.

A portál úgy tudja, hogy a Bayer Construct március elején felszólította a kerületet: 30 napon belül jelezze, élni akar-e az elővásárlási jogával. Az önkormányzat átvette a dokumentumot, de nem válaszolt rá. A választás előtti tárgyalásokon a lap szerint felmerülhetett olyan megoldás, amelynél az MNV ezt elegendőnek tekintette volna a feltétel teljesítéséhez akkor is, ha az elővásárlási jogot ténylegesen nem törölték az ingatlan-nyilvántartásból.

A Bayer Construct a lapnak azt írta: a vevő a szerződés teljesítése során olyan nyilatkozatokat tett az elővásárlási jog törlésével kapcsolatban, amelyek alapján erre hivatkozva nem lehet érvényesen elállni az ügylettől. A Telex ebből arra következtet, hogy a cégnél lehetnek ezt alátámasztani hivatott MNV-s dokumentumok vagy e-mailek.

A kerület ugyanakkor vitatja a Bayer Construct eljárását. Zugló polgármestere, Rózsa András azt mondta, a felhívást azért nem tekintették megfelelőnek, mert ahhoz nem csatolták az adásvételi szerződést, így az önkormányzat álláspontja szerint nem tudott érdemben dönteni az elővásárlási jog gyakorlásáról. Egy esetleges perben ezért nemcsak az MNV korábbi nyilatkozatainak jelentősége, hanem a kerületnek küldött dokumentum szabályossága is kérdés lehet.

Az új kabinet augusztus elején jelentette be, hogy eláll az ügylettől. Az előző kormány a bruttó 324 milliárd forintos vételárból addigra mintegy 315 milliárd forintot már kifizetett a Bayer Construct, amely az elállást nem tartja megalapozottnak, és jogi lépéseket tervez.