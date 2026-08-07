Jogi lépéseket tesz a Bosnyák téri irodaház NER-es építtetője, amiért a Tisza-kormány nem hajlandó költözni

Zugló;irodaház;Bayer Construct;ZVK Development Kft.;

2026-08-07 19:18:00 CEST

A cég szerint a költözés leállítása jogi szempontból nem megalapozott.

Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont Irodakomplexum beruházásától a fejlesztő ZVK Development Kft., az adásvételi előszerződést továbbra is hatályosnak tekinti és igényei érvényesítése érdekében jogi lépéseket tesz.

A finoman szólva NER-közeli Bayer Construct Zrt.-hez tartozó ZVK Development Kft. a Magyar Távirati Irodához (MTI) pénteken eljuttatott közleményében hangsúlyozta: álláspontja szerint az elállás sem az előzményi tények, sem jogi szempontból nem megalapozott; ezért nem tartják megalapozottnak a kifizetett vételár visszakövetelését sem. „A létesítmény elkészült és átadásra kész; meggyőződésünk szerint minden fél érdeke, hogy rendeltetése szerint működni kezdjen” - hangzik a közlemény.

Azt nemrég Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy a Tisza-kormány leállítja a költözést. A miniszterelnök akkor jelezte is, hogy hosszú persorozatra számít az ügyben, miközben az Orbán-kormány korábban már körülbelül 315 milliárd forintot kifizetett a Bosnyák téri irodakomplexumért.