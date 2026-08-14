Visszakapta szervereit a Fidesz, de egy ujjal sem érhet hozzájuk

Az eljáró ügyészség pénteken visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond „megőrzésre”, azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét - közölte a párt kommunikációs igazgatója a Magyar Távirati Irodával (MTI).
Havasi Bertalan azt írta: ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy „a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár” a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét.NKA-botrány: a Legfőbb Ügyészség szerint a Fidesznél elrendelt házkutatás törvényes volt, de a szerverlefoglalás nem
A Fidesz követeli, hogy azonnal, minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését. „Egyben megfontoljuk a szükséges büntetőjogi lépések megtételét a felháborító hatalmi visszaélés ügyében” - fogalmazott a kommunikációs igazgató.Orbán Viktor: A párt szerverein a tagnyilvántartása, a teljes levelezése és adatbázisainak tekintélyes része található