Orbán Viktor: A párt szerverein a tagnyilvántartása, a teljes levelezése és adatbázisainak tekintélyes része található

Fidesz;Orbán Viktor;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-07-22 12:28:00 CEST

A Fidesz fontolja a feljelentést az NKA-botrány miatt lefoglalt szerverei ügyében.

Közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője szerdán délelőtt a párt székháza előtt. A volt miniszterelnök elmondása szerint azért ott, mert az épületen belül nem működik semmi. Ahogy korábban lapunk is megírta, az ügyészség nyomozói kedden lefoglalták a Fidesz szervereit, a teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a NKA-botrányként elhíresült 17 milliárdos pénzosztás miatt.

Bóka János a Népszava kérdésére elárulta,

vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek.

A frakcióvezető kiemelte, hogy az ügyészség egy konkrét ügyben nyomoz, meghatározott mandátum alapján. „Ebbe semmiképpen nem fér bele az, hogy egy párt teljes digitális infrastruktúráját és adatbázisait elvigyék” – fogalmazott lapunknak Bóka.

„Az NKA-ügy egy koncepciós eljárás. Ürügy arra, hogy ellehetetlenítsék a Fideszt. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, levelezési rendszerét, bizalmas, személyes adatokat. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni” – írta Orbán Viktor a sajtótájékoztatón is elmondottakat a Facebook-oldalán.

A volt miniszterelnök azonban még júniusban azt nyilatkozta Brüsszelben a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták Európáért ülése előtt, hogy most már ők vannak ellenzékben, a hatóságok pedig nem náluk vannak. „Úgyhogy ha a hatóságok látnak valamit, akkor járjanak el” – folytatta a pártelnök. Ennek okán kérdeztük meg, hogy akkor tulajdonképpen mi is a probléma az ügyészség tegnapi eljárásával.

A volt kormányfő szerint ez magától értetődő, ezért erre a kérdésre nem kell válaszolnia. Utána azonban mégis kifejtette, hogy a párt szerverein a tagnyilvántartása, a teljes levelezése, adatbázisainak tekintélyes része és a pártot támogatók tagdíjbefizetései találhatók.

„Ha ezt elviszi a rivális politikai erő kormánya, az egy probléma” – szögezte le lapunknak Orbán Viktor az ügyészség nyomozásával kapcsolatban.

A volt miniszterelnök aggályai azért is meglepőek, mert a választások előtt hasonló dolog történt a Tisza Párttal is, amikor feltörték az információs rendszereit és kiszivárogtatták a párt applikációját letöltő emberek személyes adatait. Annyi csak a különbség, hogy az érzékeny adatok a Tisza esetében nem az ügyészséghez, hanem nyilvánosságra kerültek. A Direkt36 pedig arról írt, hogy titkosszolgálati módszerekkel próbálhatta meg támadni a Tisza Pártot a volt kormányzat, amelynek keretében egy megalapozatlan indokkal, gyermekpornográfia miatt tartottak házkutatást két Tiszához köthető informatikusnál. Az ügyről aztán az egyik érintett (Gundalf) hosszabban is beszámolt a nyilvánosságban.