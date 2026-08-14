Örökzöld visszatérők a Sziget csütörtöki nagyszínpados fellépői

Sziget Fesztivál;2026;

2026-08-14 19:07:00 CEST

Florence and the Machine és Lewis Capaldi újráznak a Szigeten. Mindketten vallomásos, nagy érzelmeket megmozgató dalok szerzői és azért szeretjük őket, mert sallang nélkül olyanok, amilyenek. Meg persze a gyönyörű vörös hajukért. Ha az ember hazaira vágyott, augusztus 13-án felkereshette az influenzás Majkát a Budapest Park színpadon, vele énekelni, hogy pénz-pénz-pénz… vagy benézhetett bongor koncertjére, aki Extázis albumával menővé tette az absztinenciát.

Lewis Capaldi negyed nyolckor kezdett, még természetes fényben. Harminc éves sincs, de hangjában érett mindentudás rejlik. Nincsen a koncertjén akrobatamutatvány, se négy-öt háttértáncos. Csak ő és a gitárja, illetve adidast viselő zenésztársai. És ez így van jól. Nevetéseket, stand up betéteket rejt szomorú dalai közé - ezzel is ironizál - hogy milyen depisek a dalok. A közönség hálásan üvölti vele a slágereket. Például a Before you go-t, melyet Capaldi a nagynénje öngyilkossága kapcsán írt. Egy lány előttem áll, elsírja magát. Aztán Lewis megjegyzéseket tesz arra, hogy milyen para a bungee jumping a nagyszínpad mögött. “Ilyen rossz a koncert, hogy inkább leugrasz?!” Legutóbb 2022-ben lépett fel nálunk, de már ez a negyedik Szigete.

Elmeséli, hogy szünetet kellett tartson - lelki kimerültség miatt. Megemlékezik róla, hogy épp tíz éve jött ki első dala. A nagyszínpad oldalán egy ötletes lista emlékeztet minket a Sziget Fesztivál értékére, történetére - a valaha itt fellépett headlinereket bogarászhatja ki az ember. Szükséges is emlékeznünk, hiszen idén szabályosan meg kellett menteni a fesztivált. Például kinek jut eszébe, hogy David Bowie is fellépett a Szigeten? Nekem az ugrik be, amikor 13 éves voltam és Amy Winehouse már nem tudott eljönni, de ott volt a meghirdetett fellépők között. Nincs olyan kicsi, vagy nagy előadó, aki ne ejthetné útba egyszer ezt a poros fesztivált. Mert, hogy nagyon poros, 2-3 koncert után az ember köhög, diszkomfortosan érzi magát. Páran kendővel védekeznek. Mégis - a Sziget hungarikum, ha veszteséges is, meg kell védeni. Reméljük képes alkalmazkodni az idő és a trendek próbájához és a hatvan éves Florence-t is megnézhetjük majd.

Még elcsípem bongor koncertjét a Viva színpadon, aki az év talán legtöbbet hivatkozott magyar előadója. Kidurrantotta a tabuból azt a problémadzsungelt, amivel többen küzdünk, mint amennyien beszélünk róla - a függőséget. Körbenézek - ki iszik egy ilyen lemezre? Elég sokan, mit ne mondjak. Bár tény, bongor dalai közül több is megidézi a részegség élményét, belehelyezkedik a tagadásba, a függőség vak fázisaiba. Tehát nem olyan piálni a koncertjén, mint breakelni egy szentmisén. Energikus, jó bulin veszünk részt.

Egyébként Florence Welch is józan, mégpedig 27 éves kora óta. Az életet választotta, szimbolikus életkorban. Ezt azért is érdemes megemlíteni, mert ha van tabu, akkor az a női alkoholizmus. Az énekesnő mindjárt negyven éves, energikus, rohan, mozog, vonul - nem túlzok, ha azt mondom, hogy ő korunk egyik legmeghatározóbb pop-dívája. Operaszerű, extatikus, fényes dalai között hálásan mosolyog ránk. Ruhája piros, hárfa és négy táncos támogatja, de máskülönben egyedül is fajsúlyos a jelenléte. Mer performatív lenni. Viccelődik, hogy azt gondolta, túl öreg már ahhoz, hogy dalt énekeljen arról, hogy valaki nem ír neki vissza, de mégis megteszi most.

A nap végén, este tizenegykor egy szintén az idei év zenei termését meghatározó, de máskülönben sok éve a pályán mozgó magyar rapper, Majka showjára juthatunk el. Majka le van robbanva, akárcsak énekesnője, akit sajnos playbackről kell beadni - de a rutin simán viszi a bulit. A nézők boldogan éneklik a Belehalok című réges-régi dalt és élvezik Bindzsisztán történetét. Mert, hogy Bindzsisztán most már múlt idő! Tapsolnak, ugrálnak, csurran, cseppen…