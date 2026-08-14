Bruttó 12 millióért közvetítette a parlament alakuló ülését egy Tisza-közeli cég

szerződés;Országgyűlés;Tisza Párt;

2026-08-14 16:37:00 CEST

A cég vezetője azt állítja, a május 9-i közvetítéshez olyan technikai megoldások kellettek, amelyekhez az Országgyűlés Hivatalának nem volt megfelelő eszközállománya.

Nettó 9,5 millió, bruttó 12 millió forintos megbízást kapott a Pink Túzok Kft. a parlament május 9-i alakuló ülésének élő közvetítésére - írja a Magyar Hang az országgyűlési szerződéslista alapján.

A cég tulajdonosa Berkes Bence, aki egyben a Tisza tulajdonában álló Árad a TISZA Kft. ügyvezetője is.

Az Országgyűlés Hivatala közben saját csatornáján is élőben sugározta az alakuló ülést, ezt a közvetítést 92 ezren nézték. Berkes Bence a külső megbízást azzal indokolta a lapnak, hogy az esemény külső és belső közvetítői rendszerek kialakítását, valamint ezek összehangolt működtetését igényelte. Azt mondta, ehhez olyan technikai újításokra és megoldásokra volt szükség, amelyekhez az Országgyűlés Hivatala nem rendelkezett a szükséges eszközállománnyal.

A Pink Túzok Kft. azonban a munkához szükséges technika jelentős részét maga is bérelte. Berkes Bence közlése szerint a forgatási kiadások túlnyomó részét az egész napra bérelt technikai felszerelések tették ki: közvetítőkocsit, 14 kamerát, keverőpultokat, tápegységeket és Starlink-kapcsolatot is igénybe vettek. A produkción több mint 35 technikai és produkciós munkatárs dolgozott három napon át.

A Pink Túzok Kft.-t 2025 márciusában alapították.

Berkes Bence korábban a hvg-nek azt mondta, hogy a vállalkozás teljesen független az akkor még ellenzéki Tiszától, és televíziós produkciók, illetve dokumentumfilmek készítésével kíván foglalkozni. Az Árad a TISZA Kft. eközben a párt webshopját működteti.

A Pink Túzok Kft. első, nem egészen kilenc hónapos időszakában 222 millió forint nettó árbevételt ért el, miközben közel 14 millió forintos adózott nyereséget könyvelt el. A vállalkozó nem részletezte, pontosan mely munkákból származott ez a bevétel, azt közölte, hogy a cég az elmúlt időszakban számos, kimagaslóan nagy érdeklődésre számot tartó, sikeres tömegrendezvény technikai lebonyolítását és közvetítését végezte eredményesen.

A Magyar Hang az Országgyűlés Hivatalától a Pink Túzok Kft. kiválasztásának körülményeire és arra is rákérdezett, figyelembe vették-e Berkes Bence Tiszához és a párt cégéhez fűződő kapcsolatát. A lap a cikk megjelenéséig nem kapott választ.