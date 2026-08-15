Készült egy felmérés, a progresszív Alexandria Ocasio-Cortez a legnépszerűbb demokrata politikus az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;Demokrata Párt;

2026-08-15 11:48:00 CEST

Az amerikai politikában csak AOC-ként ismert fiatal politikusnak már kétszer akkora a támogatottsága, mint Kamala Harris egykori demokrata elnökjelöltnek, és a sokáig toronymagas esélyesnek tartott kaliforniai kormányzót is megelőzi a népszerűségi listán.

A közvélemény-kutatások ugyan a közélet egy pillanatnyi állapotát rögzítik, ám a demokratikus szocialisták New York-i és coloradói győzelme már egyértelmű elmozdulást jelez a Demokrata Pártban a régi gárdától egy új felé. A New York-i képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez, aki tavaly a demokratikus szocialista meggyőződésű Bernie Sanders vermonti szenátorral kampányolt a Trump-kritikus No Kings (Nincsenek Királyok) mottójú országos eseményen, a legújabb felmérés szerint már a legnépszerűbb politikus a Demokrata Pártban.

Ez különösen nagy szó annak fényében, hogy a demokraták a 2024-es elnökválasztási vereségük óta nem találják az egységes üzenetet, amellyel visszanyerhetnék korábbi szavazóik bizalmát, vagy maguk mellé állíthatnánk a Republikánus Párttól eltávolodó választókat.

Egy ilyen légkörben egy friss, radikális hang vonzóbb lehet a választók számára, mint a washingtoni establishment kockázatkerülő üzenetei.

A szóban forgó felmérést az AtlasIntel nevű brazil adatelemző cég készítette, ezek alapján AOC 26 százalékkal vezet, mögötte második 22,4 százalékkal Pete Buttigieg egykori közlekedési miniszter, harmadik pedig 21,2 százalékkal Gavin Newsom, Kalifornia állam kormányzója. Kamala Harris korábbi alelnököt csupán a válaszadók 12,9 százaléka támogatta.

Ocasio-Cortez egyelőre igyekszik kitérni az elnökjelölti indulására vonatkozó kérdések elől,

bár egy az ABC Newsnak adott e heti interjújában már „őrültségnek” nevezte a „Woke 1.0”-t, amellyel a 2010-es évek második felében kibontakozó identitárius politikára célzott.

A 36 éves képviselő 2018-ban nagy meglepetésre győzte le az addig hivatalban lévő demokratát New York 14. választókerületében, ezzel a sikerrel pedig a valaha volt legfiatalabb nő lett, akit beválasztottak a washingtoni képviselőházba. A Squad (A Csapat) néven elhíresült nem hivatalos frakcióban más progresszív, baloldali populista, sőt a republikánusok szemében szélsőbalos képviselőnőkkel együtt rendszeresen fogalmazott meg baloldali kritikát nemcsak a Trump-adminisztráció, de saját pártjának mérsékelt politikusaival és döntéseivel szemben is.

AOC népszerűségének növekedése jelzi a Demokrata Párt bázisának generációs őrségváltását.

A millenniumi és Z generációs választók között általánossá vált a lakhatási válság, a magas árak és a mesterséges intelligencia által fenyegetett munkahelyek miatt pedig az 50 alatti választók egyre fontosabbnak tartják a társadalmi igazságosságot és az állam nagyobb szerepvállalását.

A közelgő őszi félidős választásokon is fontos kérdés lesz az USA Izraelhez fűződő kapcsolata. AOC ebben Izrael feltélekhez kötött támogatása mellett foglalt állást. Tavaly csatlakozott a Block the Bombs Act törvényjavaslat támogatóihoz, amely megakadályozta volna amerikai bombák, tüzérségi lőszerek és tankokhoz való muníció szállítását a zsidó államnak.

Az álláspontjával már koránt sincs egyedül: a múlt hónapban tartott szavazáson összesen 104 képviselő szavazott az Izraelnek nyújtott katonai támogatás megszüntetésére. Bár a törvényt végül megszavazták, ellenzőinek soha nem látott száma alapvető fordulatot jelez az Egyesült Államok Izraelhez fűződő viszonyában.