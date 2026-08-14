Mégis bűnösnek vallotta magát a UnitedHealthcare vezérigazgatójának a gyilkosa

gyilkosság;beismerő vallomás;UnitedHealthcare;

2026-08-14 21:42:00 CEST

Az ügyészek 24-től 30 évig terjedő börtönbüntetést látnak indokoltnak.

Elismerte bűnösségét Luigi Mangione a UnitedHealthcare nemzetközi egészségbiztosító vállalat vezérigazgatójának meggyilkolásában A 28 éves férfi pénteken a manhattani bíróságon tartott meghallgatáson korábbi vallomását megváltoztatva elismerte, hogy ő lőtte le Brian Thompsont 2024. december 4-én reggel New York belvárosában egy szálloda előtt.

A bíró kérdésére, miszerint megértette-e, hogy a bűncselekményért akár életfogytig tartó börtön is lehet az ítélet, Luigi Mangione igennel felelt, és jól hallhatóan kijelentette, hogy tisztában volt azzal, mit cselekedett. Feltárta, azzal a céllal utazott New Yorkba, hogy megölje a UnitedHealthcare vezérigazgatóját, mert tudomást szerzett arról, hogy a nemzetközi nagyvállalat befektetők számára szervez konferenciát. Elmondta, hogy saját magát az esemény iránt érdeklődő befektetőnek kiadva előzetesen megkereste a vállalatot, hogy részleteket tudjon meg. Beszámolt arról is, hogy a gyilkossághoz használt fegyverhez 3D-s nyomtatás segítségével jutott hozzá. Vallomásában a tettét az egészségügyi rendszer működését érintő elégedetlenségével magyarázta, mint egy páciens, aki éveken át szenvedett krónikus derékfájdalomtól.

A bírósági meghallgatáson az ügyészség összefoglalta a bizonyítékokat, amelyeket felhasznált volna a vád alátámasztására, többi között bemutattak több videófelvételt, így azt is, amelyen az látszik, hogy a kapucnit viselő Luigi Mangione megközelíti a szállodából kilépő áldozatát, akit hátba lőtt. Az ügyészek előzetesen hangsúlyozták, hogy nem vádalkuról van szó, így az ítélet súlyát nem befolyásolja az, hogy a vádlott beismerte tettét, később jelezték, hogy 24-től 30 évig terjedő börtönbüntetést látnak indokoltnak.

A tárgyalóteremben jelen volt a meggyilkolt Brian Thompson több hozzátartozója. A család később közleményt adott ki, amelyben a vallomást fontos lépésnek nevezték az igazságszolgáltatás felé az áldozat és a család részére.

Az esküdtszéki büntetőtárgyalás az eredeti tervek szerint szeptember 8-án kezdődött volna, ami okafogyottá vált a bűnösség elismerése miatt. Margaret Garnett bíró az ítélethirdetésről szóló meghallgatást december 18-ra tűzte ki.

Karen Friedman Agnifilo ügyvéd, Luigi Mangione védője a bíróság épülete előtt tartott tájékoztatón később bejelentette, hogy kezdeményezik a New York állam törvénye alapján felhozott gyilkossági vád elejtését, amire érvelése szerint a bűncselekmény beismerése teremtett lehetőséget. Rámutatott: New York törvényei kizárják, hogy valakit ugyanazért a bűncselekményért kétszer ítéljenek el, azaz állami és szövetségi törvény alapján egyaránt.

Az ügyvédi manőver Luigi Mangione végső ítéletét befolyásolhatja, vagyis azt, hogy milyen hosszú időt kell börtönben töltenie. A férfi a szövetségi törvények alapján felhozott vádpontba ismerte el bűnösségét.