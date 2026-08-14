Orbán Anita: Stabilizálódott a helyzet Omiš térségében, a magyar érintettek biztonságban vannak

tűz;Horvátország;Orbán Anita;

2026-08-14 19:20:00 CEST

Négy magyar állampolgár részesült orvosi ellátásban a tűzeset miatt, sürgős konzuli segítségre szoruló magyarról jelenleg nincs tudomása a Külügyminisztériumnak.

Nem terjed tovább a tűz Omiš térségében, és a jelenlegi információk alapján a magyar érintettek biztonságban vannak. További evakuációra jelenleg nincs szükség - közölte egy péntek esti Facebook-bejegyzésében a külügyminiszter.

Orbán Anita azt írta, hogy a helyzet stabil, ugyanakkor a térségben továbbra is füst és erős égett szag érezhető. Két Canadair repülőgép a helyszínen dolgozik, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását.

A tárcavezető kifejtette, a magyar konzul az omiši befogadóközpontban 26 magyar állampolgár ügyében egyeztetett személyesen az érintett családokkal. Közülük senki nem igényel további konzuli segítséget, és arra várnak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre. További 25 magyar, aki korábban ugyanebben a központban tartózkodott, már elhagyta a térséget. A spliti befogadóközpontban péntek délelőtt hét magyar állampolgár volt. Kettőjükkel közvetlenül is kapcsolatba léptek; ők arra várnak, hogy személyes holmijukért visszatérhessenek a szállásukra.

A horvát hatóságok időközben megnyitották a korábban lezárt útszakaszokat, erről az érintett magyarokat is értesítették. Egyes helyeken az áramellátás még akadozik.

A tűzesettel összefüggésben összesen négy magyar állampolgár kapott orvosi ellátást. Orbán Anita szerint valamennyi magyar érintett helyzetét nyomon követik, és nincs tudomásuk olyan emberről, akinek további sürgős konzuli segítségre lenne szüksége.

Az éjszaka során több mint 2500 embert fogadtak a kijelölt befogadóhelyeken. A horvát hatóságok és segélyszervezetek szállást, élelmet, vizet, elsősegélyt és pszichoszociális támogatást biztosítottak számukra.

A külügyminiszter közölte azt is, hogy a magyar konzul a helyszínen van, és a horvát hatóságokkal fennmarad a közvetlen kapcsolat.