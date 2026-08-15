Az MMR-vakcina és az autizmus között nincs igazolt ok-okozati összefüggés

védőoltás;Donald Trump;COVID-19;NNGYK;

2026-08-15 17:52:00 CEST

Az MMR-vakcina és az autizmus közti összefüggéssel kapcsolatos feltételezés egy 1998-ban publikált, mindössze 12 gyermek vizsgálatán alapuló közlemény nyomán terjedt el – reagált a Népszava megkeresésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután Donald Trump a kiskorúakat érintő oltási rendjére vonatkozó rendeletet írt alá.

Donald Trump a héten írta alá azt az elnöki rendeletet, amelyben azt javasolja a szülőknek, hogy az MMR-kombinált oltást külön adják be a gyerekeknek. Ez azt jelenti, hogy két alkalom helyett hatszor kell felkeresniük a gyermekorvost a szülőknek a gyerekükkel a szükséges dózis beadása érdekében.

A Fehér Házban ez alkalomból összehívott "aláírási ceremónián" az amerikai elnök úgy fogalmazott: „évtizedekkel ezelőtt a gyerekek a ma megkövetelt oltásoknak csak a töredékét kapták meg. Akkoriban az emberek sokkal egészségesebbek voltak, és természetesen a ma tapasztalható magas autizmusarány sem létezett.” Ráadásul egy olyan mondat is elhagyta a száját, hogy halált is okozott a vakcina.

Amikor újságírók a konkrét esetek vagy példák felsorolására rákérdeztek, Trump csak annyit mondott: ezt mondták neki.

Emellett az elnök 11-ben javasolta meghatározni a gyermekkori védőoltások számát, szemben az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) által ajánlott 18-cal. A sajtótájékoztatón ugyan többször említette, hogy elnöki rendelete csak ajánlás, azt is hangsúlyozta, hogy ezzel az intézkedéssel érvényt szerez a szülői szabadságjogoknak, az alkotmányban erre vonatkozó emberi jogoknak. A hangzatos szavak mellett az amerikai oltási rendszerről azonban nem árt tudni, hogy az iskolakezdéshez szükséges oltási kötelezettségek teljesítését nem szövetségi szinten határozzák meg, hanem a tagállamok külön-külön adják ki rendeleteiket. A kormány egyelőre nem centralizálhatja intézkedést.

Trump megválasztása óta fontos kérdésként kezelte az oltásokat, legfőképp az oltásszkeptikus egészségügyi minisztere, ifj. Robert Kennedy miatt, aki a Covid óta hirdeti fenntartásait a vakcinákkal szemben. A miniszter többször keltett megbotránkozást nemcsak emiatt, hanem szenvedélybetegségére vonatkozó megnyilatkozásaival is.Egy őszinteségi rohama alkalmával az amerikai egészségügyi miniszter, a híres Kennedy família tagja, ifj. Robert Kennedy úgy fogalmazott:

még a WC ülőkéjéről is képes volt beszippantani az anyagot, ha a helyzet úgy hozta.

Az Egyesült Államokban meghozott oltáspolitikai döntés nem érinti a magyarországi oltási rendet – fogalmazott megkeresésünkre Gubás Csilla, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) sajtóosztályán.

Tudományos bizonyítékok támasztják alá nemcsak hazánkban, de az EU országaiban is, hogy

a védőoltások a közegészségügy legnagyobb vívmányai közé tartoznak, és a fertőző betegségek megelőzésének, a járványok felszámolásának évszázados múltra visszatekintő prevenciós eszközei.

Hazánkban a kötelező oltásokat már a születéstől kezdődően folyamatos időközönként, életkorhoz kötötten adják.

Az MMR kombinált védőoltás három vírus által okozott betegség: a kanyaró (morbilli, M), a mumpsz (M) és a rózsahimlő (rubeola, R) ellen véd. A kisgyermekek 15 hónapos korban, a serdülők pedig az általános iskola 6. osztályában egy szúrással kapnak e három fertőzés ellen védelmet. Az oltást követően kialakult reakciók sokkal enyhébbek, mint a betegség által okozott tünetek.

Míg a kanyarós betegeknél ezer esetből egynél előfordul agyvelőgyulladás, addig 1 millió oltott közül léphet csak fel egynél ilyen súlyos szövődmény

- fogalmazott megkeresésünkre az NNGYK sajtósa.

Az MMR-vakcina és az autizmus között nincs igazolt ok-okozati összefüggés. Az ezzel kapcsolatos feltételezés egy 1998-ban publikált, mindössze 12 gyermek vizsgálatán alapuló közlemény nyomán terjedt el. A tanulmányt a Lancet később visszavonta, megállapításait pedig az azóta elvégzett, nagy elemszámú epidemiológiai vizsgálatok nem igazolták – mondja a szakértő. A tudományos bizonyítékokat nem egy-egy kiragadott kutatás, hanem a rendelkezésre álló vizsgálatok összessége alapján kell értékelni. Ezek alapján nincs bizonyíték arra, hogy az MMR-oltás autizmust okozna.

Nincs tudományos bizonyíték arra sem, hogy a kanyaró, a mumpsz és a rubeola elleni vakcinák külön-külön történő beadása bármilyen előnnyel járna a kombinált MMR-vakcina alkalmazásával szemben.

Az MMR-vakcina biztonságossági profilja jól ismert és alaposan dokumentált; a három komponens egy oltóanyagban történő alkalmazása nem növeli a mellékhatások kockázatát. Az MMR oltás helyett három külön oltás beadása azt jelenti, hogy több idő kell a mindhárom fertőzés ellen kialakítható védettséghez, így meghosszabbodik az az időszak, amely alatt a gyermekek fogékonyak maradnak a fertőzésekre – figyelmeztet az NNGYK szakértője. Emellett az oltási programokat is szükségtelenül bonyolultabbá teszi, többször kell a szülőnek elvinni a gyermeket az orvoshoz az oltás miatt.

A közösségi védelem fenntartásához mintegy 95 százalékos átoltottság szükséges.

A magas átoltottság fenntartása különösen fontos a kanyaró esetében, amely az egyik legfertőzőbb betegség. A közösségi védelem fenntartásához mintegy 95 százalékos átoltottság szükséges. Ha az átoltottság csökken, ismét megjelenhetnek a megbetegedések és a járványok, amelyek számos európai országban és az Egyesült Államok több államában is megtörténtek.

A vakcinákat szigorú szabályok szerint fejlesztik, engedélyezik és gyártják. Csak olyan oltóanyag kerülhet forgalomba, amelynél az előny-kockázat arány egyértelműen az előny irányába mutat, tehát hatékony és biztonságos. Az oltóanyagokat a széleskörű lakossági alkalmazás során is nyomon követik, bármilyen felmerülő biztonságossági aggály esetén az engedélyező hatóság intézkedik.