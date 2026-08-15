Hétvégén még fokozódik a hőség, de hidegfronttal indul a jövő hét

időjárás;előrejelzés;hőség;figyelmeztetés;

2026-08-15 08:14:00 CEST

Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk, csaknem az egész országban figyelmeztetés lesz érvényben.

A hétvégén folytatódik a száraz, napos időjárás, és napról napra melegszik a levegő – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint szombaton döntően felhőtlen, napos időre számíthatunk, csak a keleti, északkeleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz, de a délire forduló szél főleg a Dél-Alföldön, illetve az Észak-Dunántúlon megélénkülhet.

Délutánra jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő, míg éső este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. A hőség miatt hét megyére (Pest, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

Vasárnap is többnyire derült, napos idő várható, de késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, és estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkülhet. Délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A hőség miatt Győr-Moson-Sopron megyében másodfokú, míg az ország töbi részén (Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén kivételével) elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben.

Bár a hétvégén újabb forró napok jönnek, úgy tűnik, egyelőre nem tér vissza az augusztus első felét jellemző, heteken át tartó forróság. Hétfőn hidegfront érkezik, és az Időkép nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy a friss előrejelzések szerint keddtől bőven 35 fok alatt maradhatnak a maximumok, sőt sokfelé a 30 fokot sem érhetik el a csúcsértékek. A front nemcsak felfrissülést, hanem záporokat, zivatarokat is hozhat.