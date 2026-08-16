Orbán Anita: A buszbaleset tíz sérültje kritikus állapotban van

Lengyelország;buszbaleset;Orbán Anita;

2026-08-16 10:27:00 CEST

Lengyelországból mentesítő busz indult.

Az M3-as autópályán történt buszbaleset tíz sérültje kritikus állapotban van - közölte egy vasárnap délelőtti Facebook-posztban a külügyminiszter.

Orbán Anita közlése szerint a lengyel nagykövetség a balesetről azonnal értesítést kapott, folyamatos kapcsolatban áll a miskolci rendőrséggel, és már az éjszaka folyamán tájékoztatta a lengyel külügyminisztériumot is. Lengyelországból egy mentesítőbusz is elindult az érintettekért.

Kitért arra is, hogy magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit.

A sofőrt - aki feltehetően elaludt - a rendőrség őrizetbe vette.