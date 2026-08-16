Milliárdok csorogtak több fideszes érdekeltségbe a kekvákból

Több, korábban állami vagy fideszes megbízásokhoz kötődő vállalkozás is szerződéshez jutott a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoktól (kekva) - derül ki a 444 összeállításából.
A portál az alapítványoktól a 2024. január 1. óta kötött szerződésekről, a személyi jellegű ráfordítások éves összegéről és a foglalkoztatottak számáról, valamint a vezetők és kuratóriumi tagok díjazásáról kért adatokat.
Több ismertetett tétel a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványhoz kapcsolódik. A 2026-os Planet Budapest megszervezésére Unger Zsolt Grafikai és Szolgáltató Kft.-je nettó 7 milliárd forintos szerződést kapott. A 2023-as rendezvényt Balásy Gyula Visual Europe Zrt.-je szervezte nettó 3,25 milliárdért, két másik érdekeltsége, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft. pedig közösen nettó 600 millióért végezte a kommunikációs ügynökségi feladatokat. Az alapítvány 2024-ben nettó 14,6 millió forintra szerződött a Tiborcz István köréhez tartozó Alteo Nyrt.-vel is.Döntött az Alkotmánybíróság, a kekvák ügyében elutasította a Fidesz kérésétGörög Márta bejelentette, hogy a kekvákból csak az állami vagyon kerül vissza az államhoz, a kuratóriumokat újra kell választani
A Kék Bolygónak három, Fidesz-világhoz köthető rendszeres beszállítója volt. A Sasvár-Kincs Kft. 2022 óta több mint nettó 46 millió forintot kapott könyvvizsgálói feladatok ellátására, a Lasati Kft. sajtószemlékre és sajtóelemzésekre több mint nettó 50 millió forintot kapott 2022 óta, a Nádor Rendszerház Kft.-vel pedig 2022 óta hét szerződést kötöttek több mint nettó 45 millió forint értékben.
A Batthyány Lajos Alapítvány 2024-ben nettó 90 milliós, 2025-ben pedig nettó 190 milliós keretösszegre szerződött az A-Geni Kft.-vel pénzügyi és számviteli tanácsadási feladatok ellátására. A Help-Express Kft.-vel 2024-ben egy évre, 2025-ben pedig két évre szerződtek rendszergazdai és weblap-fejlesztési feladatok ellátására, összesen nettó 29,9 millió forint értékben. A Magyar menyegző című film gyártásának szponzorálására pedig 2025-ben nettó 19 millió forint értékben szerződtek a Szupermodern Stúdió Kft.-vel.
A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodával 2021-ben kötött határozatlan idejű szerződést. Az iroda havi nettó 2 millió forintot kap, vagyis összesen már 120 millió forintot kapott az alapítványtól. A Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda 2021 óta havi nettó 1 millió forintot kap a vagyonellenőri tevékenység ellátására, ez azt jelenti, hogy összesen már több mint 60 millió forintot kaptak.Itt a vége, az MCC mellett két hét múlva felszámolják Áder, Schmidt és Lázár kekváját is