Milliárdok csorogtak több fideszes érdekeltségbe a kekvákból

Áder János;közpénzek;kekva;

2026-08-16 09:38:00 CEST

Áder János alapítványa nettó 7 és 3,25 milliárd forintos rendezvényszervezési, valamint nettó 600 millió forintos kommunikációs megbízásokat adott, más alapítványok pedig korábbi állami vagy fideszes megbízásokból ismert cégekkel és ügyvédi irodákkal szerződtek.

Több, korábban állami vagy fideszes megbízásokhoz kötődő vállalkozás is szerződéshez jutott a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoktól (kekva) - derül ki a 444 összeállításából.

A portál az alapítványoktól a 2024. január 1. óta kötött szerződésekről, a személyi jellegű ráfordítások éves összegéről és a foglalkoztatottak számáról, valamint a vezetők és kuratóriumi tagok díjazásáról kért adatokat.

Több ismertetett tétel a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványhoz kapcsolódik. A 2026-os Planet Budapest megszervezésére Unger Zsolt Grafikai és Szolgáltató Kft.-je nettó 7 milliárd forintos szerződést kapott. A 2023-as rendezvényt Balásy Gyula Visual Europe Zrt.-je szervezte nettó 3,25 milliárdért, két másik érdekeltsége, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft. pedig közösen nettó 600 millióért végezte a kommunikációs ügynökségi feladatokat. Az alapítvány 2024-ben nettó 14,6 millió forintra szerződött a Tiborcz István köréhez tartozó Alteo Nyrt.-vel is.

A Kék Bolygónak három, Fidesz-világhoz köthető rendszeres beszállítója volt. A Sasvár-Kincs Kft. 2022 óta több mint nettó 46 millió forintot kapott könyvvizsgálói feladatok ellátására, a Lasati Kft. sajtószemlékre és sajtóelemzésekre több mint nettó 50 millió forintot kapott 2022 óta, a Nádor Rendszerház Kft.-vel pedig 2022 óta hét szerződést kötöttek több mint nettó 45 millió forint értékben.

A Batthyány Lajos Alapítvány 2024-ben nettó 90 milliós, 2025-ben pedig nettó 190 milliós keretösszegre szerződött az A-Geni Kft.-vel pénzügyi és számviteli tanácsadási feladatok ellátására. A Help-Express Kft.-vel 2024-ben egy évre, 2025-ben pedig két évre szerződtek rendszergazdai és weblap-fejlesztési feladatok ellátására, összesen nettó 29,9 millió forint értékben. A Magyar menyegző című film gyártásának szponzorálására pedig 2025-ben nettó 19 millió forint értékben szerződtek a Szupermodern Stúdió Kft.-vel.

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodával 2021-ben kötött határozatlan idejű szerződést. Az iroda havi nettó 2 millió forintot kap, vagyis összesen már 120 millió forintot kapott az alapítványtól. A Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda 2021 óta havi nettó 1 millió forintot kap a vagyonellenőri tevékenység ellátására, ez azt jelenti, hogy összesen már több mint 60 millió forintot kaptak.