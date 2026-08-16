Ukrajna csapást mért a Roszkozmosz kulcsfontosságú szamarai gyárára

Oroszország;Ukrajna;Szojuz;űripar;rakétagyártás;internetszolgáltatás;hátország;Starlink;orosz-ukrán háború;rakétacsapás ;

2026-08-16 14:43:00 CEST

Az ukrán elnök megerősítette, hogy fontos támadást hajtottak végre a Roszkozmosz orosz űrügynökség egy a szamarai régióban lévő, kulcsfontosságú létesítménye ellen. Az ukrán vezérkar közlése szerint a célba vett üzem gyártja a Starlink-hálózat kiváltására szánt orosz Rasszvet műholdak hordozórakétáit.

Telegram-bejegyzésben Volodimir Zelenszkij az ellenség hátországa elleni jelentős új csapásokról számolt be. A Szamarai régióban eltalálták a Roszkozmosz kulcsfontosságú létesítményét, a Progressz rakétaközpontot, amely, mint írta, egyebek közt elektronikai részegységeket gyártott. Az elnök közlése szerint az ukrán határtól mintegy 900 km-re lévő célpont ellen hazai gyártmányú Flamingo rakétákat vetettek be.

Az elnök kijelentette, hogy a "nagy hatótávolságú szankciók" elérték a Nyizsnij Novgorod-i területen, Ukrajnától mintegy 700 km-re lévő szavaszlejkai repülőteret is, ahol az ukrán városokra és falvakra Kinzsal rakétákkal csapásokat mérő MiG-31K vadászgépek egyik bázisa van, valamint a 800 km-re lévő, finn-öbölbeli uszty-lugai olajlétesítményeket is, Oroszország leningrádi régiójában.

Helyi beszámolók szerint támadások következtében a szamarai és szavaszlejkai létesítményekben is tűz pusztított.

„Fontos, hogy csökkentsük Oroszország háborús potenciálját. Békére van szükség, és ezt nyilvánvalóvá kell tenni Oroszország számára is – konkrét létesítményekben keletkezett konkrét károk révén” – írta X-bejegyzésében Zelenszkij.

Az ukrán vezérkar közleménye szerint a Progressz rakéta- és űripari vállalathoz tartozó szamarai üzem gyártja az orosz Rasszvet hálózat műholdjainak felbocsátásához használt rakétákat. A rendszert Moszkva a Starlink alternatívájaként fejleszti.

Az amerikai SpaceX cég által biztosított Starlink műholdas internet-szolgáltatás Ukrajnában működik, de Oroszországban nem, amióta Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszternek idén februárban sikerült rávennie a tulajdonos Elon Muskot, hogy letiltsa hálózatáról az orosz hadsereg kezében lévő Starlink-antennákat. Ezzel Kijev jelentős előnyhöz jutott a drónműveletekben és a harctéri kommunikációban, amire Moszkva a Rasszvet-műholdak felbocsátásának gyorsításával válaszolt.

Nyílt forrásokból (OSINT) dolgozó elemzők konkrétan megnevezték, hogy Ukrajna a Progressz vállalat Szojuz-2.1b hordozórakétákat gyártó létesítményét támadta meg.

Az ukrán csapás által okozott károk mértéke egyelőre nem ismert. A Szamarai terület székhelyét és térségét kormányzó Ivan Noszkov egyik első, szombat hajnali online-bejegyzésében azt írta, hogy „Szamara ipari infrastruktúrája korlátozott károkat szenvedett” egy rakétatalálat következtében. Hét órával később, helyi idő szerint dél körül a kormányzó azt mondta, hogy a mentőszolgálatok még mindig a károk elhárításán dolgoznak.