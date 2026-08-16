Volodimir Zelenszkij kiállt Szerbia területi egysége mellett, Koszovó fővárosában levették az ukrán zászlót

Szerbia;Koszovó;zászló;Pristina;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-08-16 14:34:00 CEST

A koszovói főváros polgármestere eltávolíttatta a „Free Ukraine” feliratú óriáslobogót, miután az ukrán államfő nemrégiben Szerbiában tett látogatása során kiállt a vendéglátó ország területi egysége mellett. Albin Kurti miniszterelnök kormányzata különösen sérelmesnek tartja ezt, mert a háború kezdete óta következetesen támogatta Ukrajnát.

Diplomáciai feszültséget és nyílt felháborodást váltott ki Koszovóban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök belgrádi látogatása, valamint több ott elhangzott hivatalos nyilatkozata. Az elégedetlenség leglátványosabb szimbolikus gesztusaként Përparim Rama, a koszovói főváros, Pristina polgármestere elrendelte egy négy emelet magasságú, „Free Ukraine” feliratú ukrán zászló azonnali eltávolítását egy belvárosi középület homlokzatáról. A hatalmas lobogót még az Oroszország által Ukrajna ellen indított széles körű invázió kezdetén helyezték ki a koszovói szolidaritás kifejezéseként. A városvezető a döntést követően a közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában egyértelművé tette, hogy Koszovó államiságát mindenkinek tiszteletben kell tartania. Rama kiemelte, hogy ha egy állam vagy külföldi vezető nem tiszteli a koszovói függetlenséget, akkor Pristina mint főváros határozottan válaszol. Ugyanakkor aláhúzta, hogy semmilyen nemzetközi politika nem épülhet a koszovói államiság és a nép által meghozott áldozatok leértékelésére.

A demonstratív reakciót közvetlenül az váltotta ki, hogy Volodimir Zelenszkij Belgrádban, az Aleksandar Vučić szerb elnökkel folytatott megbeszéléseit követő sajtótájékoztatón határozottan kiállt Szerbia területi egysége mellett.

A szerb állami televízió újságírójának kérdésére válaszolva az ukrán elnök megerősítette, hogy Kijev továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Szerbia és Ukrajna partnerségi viszonyt ápol egymással, és mindkét fél kölcsönösen tiszteletben tartja a másik nemzetközileg elismert határait. Ennek értelmében Ukrajna hivatalos álláspontja Koszovó egyoldalú függetlenségi nyilatkozatával kapcsolatban változatlan marad. A kijelentés mélyen érintette a koszovói politikai elitet, amely a háború kitörése óta rendületlenül támogatta Ukrajna harcát az orosz agresszióval szemben.

A támogatás sem hozta meg az elismerést

Koszovó 2008-ban hirdette ki függetlenségét Szerbiától, az Amerikai Egyesült Államok és a legtöbb nyugat-európai állam határozott támogatásával. Belgrád már 1999-ben elveszítette a tényleges ellenőrzést az egykori tartomány felett, miután a NATO katonai beavatkozása nyomán a szerb hadsereg, a rendőrség és a félkatonai szervezetek kivonultak a területről.

Bár Ukrajna óvatossága a koszovói függetlenség elismerésével kapcsolatban jogilag érthető volt a Krím 2014-es orosz annektálása és a keleti országrészek elfoglalása miatt, Pristinában eddig úgy vélték, Kijev csupán a saját területi épségét védő jogi doktrínák miatt nem lép.

A felháborodást tovább fokozza az a tény, hogy Pristina a háború kezdetétől fogva teljes mértékben igazodott az Európai Unió külpolitikájához és az Oroszország elleni szankciós politikához, míg Szerbia megtagadta a büntetőintézkedések alkalmazását Moszkvával szemben. Bár Koszovó gazdasági méreteiből adódóan a szankciók bevezetése elsősorban szimbolikus lépés volt, a pristinai parlament gyakorlati támogatást is megszavazott: felajánlották ötezer ukrán menekült befogadását, támogatási programot indítottak ukrán újságírók számára, valamint katonai jellegű segítséget nyújtottak páncélozott járművek átadásával és az aknamentesítésben, tűzszerészeti munkálatokban való közreműködéssel. Ebben a kontextusban az ukrán elnök belgrádi szavai hideg zuhanyként érték a pristinai vezetést és a társadalmat.

Zelenszkij belgrádi látogatása és Aleksandar Vučić szerb elnökkel való megbeszélései rámutatnak arra a bonyolult egyensúlyozásra, amelyet Kijev folytat a Balkánon.

Ukrajna igyekszik megakadályozni, hogy Szerbia teljesen elköteleződjön Oroszország mellett, miközben a belgrádi vezetés jelentős védelmi és logisztikai támogatást nyújt Ukrajnának

indirekt csatornákon keresztül.

Ukrajna területi integritás elvéhez ragaszkodik

A diplomáciai incidens jól mutatja a nemzetközi jog elveinek és a gyakorlati geopolitikai érdekeknek az összeütközését. Ukrajna számára a területi integritás sérthetetlenségének elve alapvető egzisztenciális kérdés, amelyből nem engedhet a nemzetközi fórumokon. Ha Kijev elismerné Koszovó elszakadását Szerbiától, az jogi hivatkozási alapot teremthetne Oroszország számára a megszállt ukrán területek elszakításának igazolására. Emiatt az ukrán diplomácia következetesen ragaszkodik az 1999 előtti határok elvéhez, függetlenül attól, hogy a koszovói helyzet történelmi és jogi háttere gyökeresen eltér az ukrajnai orosz agressziótól.

Ugyanakkor Pristina szemszögéből az ukrán álláspont elfogadhatatlan, mert közvetve párhuzamot von a koszovói albánok függetlenségi harca és az Moszkva által támogatott szeparatista törekvések között.

A koszovói politikai elit elvárta volna, hogy ha Kijev nem is változtat a hivatalos nem-elismerési politikáján, legalább tartózkodjon az olyan demonstratív kijelentésektől, amelyek Belgrád narratíváját erősítik. A zászló eltávolítása pontosan ennek a csalódottságnak és az önálló állami méltóság védelmének az üzenete volt a nemzetközi közösség felé.