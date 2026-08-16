Atlétikai Eb: Vindics-Tóth Lili ezüstérmes, Szabó Nóra negyedik a maratonon

Európa-bajnokság;Birmingham;maratonfutó;

2026-08-16 12:15:00 CEST

Fantasztikus futással Vindics-Tóth Lili ezüstérmet nyert, Szabó Nóra pedig negyedik lett női maratonon vasárnap délelőtt a birminghami atlétikai Európa-bajnokság zárónapján.

A 27 éves Vindics-Tóth Lili és az országos csúcstartó Szabó Nóra is nagyszerűen versenyzett női maratonon, s végül előbbi 2:27:21 órás egyéni csúccsal lett második, míg utóbbi tőle 18 másodperccel elmaradva ért célba a negyedik helyen a birminghami atlétikai Európa-bajnokság zárónapján. A versenyt a finn Alisa Vainio nyerte 2:22:26-os eredménnyel.

Vindics-Tóth karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta, egyúttal a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte meg Birminghamben, ahol kedden Halász Bence kalapácsvetésben diadalmaskodott. Legutóbb 1966-ban nyert magyar maratonista Eb-n érmet. Akkor Tóth Gyula harmadik lett a kontinensviadalon.

„Top tízet szerettem volna, és ez a negyedik hely csodálatos, de még csodálatosabb lett volna a bronz. Én is csak azt tudom mondani, amit Molnár Attila, én vagyok az első vesztes. sajnálom nagyon, mert közel volt a harmadik hely. Emelkedőn jó vagyok, azt gondoltam, meg tudom fogni az előttem levőt, de lehet nem hittem el eléggé, hogy harmadik is lehetek”



– értékelt az M4 Sport helyszíni tudósítójának Szabó Nóra.

A szám harmadik magyar versenyzője Tomaschof Kata 42. lett. Magyarország a csapatversenyben végül a negyedik helyen zárt. A férfiaknál legjobb magyarként Lomb Ádám a 27. helyen ért célba.

Egy nappal korábban a férfi gyaloglók maratoni távján is közel volt egy magyar érem: Venyercsán Bence fantasztikus versenyzéssel az utolsó kilométer elején még második volt, ám egy négyperces büntetés után végül a hatodik helyen ért.