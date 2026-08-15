Sárkány Zalán Európa-bajnoki ezüstérmet nyert 1500 méter gyorson

úszás;1500 méter gyors;Betlehem Dávid;Sárkány Zalán;

2026-08-15 19:46:00 CEST

A német Johannes Liebmann végig imponáló fölénnyel vezetett, 14:26.79-es idővel új világcsúcsot úszott a számban.

14:39.45-ös idővel ezüstérmet nyert 1500 méteres gyorsúszásban a világcsúcsot úszó német Johannes Liebmann mögött Sárkány Zalán a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A magyar versenyző a végig tartotta a második helyét Johannes Liebmann mögött, csak a táv kétharmadánál közelítette meg a szintén német vetélytárs, Oliver Klemet. aki végül 14:40.64-gyel ért célba.

Johannes Liebmann végig imponáló fölénnyel úszott az élen, 14:26.79-es idővel új világcsúcsot állított fel a számban, Sárkány Zalán ideje egyéni és országos csúcsot jelent. A szám másik magyarja, Betlehem Dávid 14:59.26-tal végzett a hatodik helyen.

A leghosszabb medencés szám pénteki előfutamából a 800 méteren bronzérmes Sárkány Zalán 14:51.94 perces idővel a negyedik, a hat nappal ezelőtt befejeződött nyíltvízi küzdelmeken négy érmet, egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot szerzett Betlehem Dávid pedig 14:57.96-tal a hetedik helyen lépett tovább.