szerencsejáték;hatos lottó;

Érkezett hat szám, amely bárkit megkímélt volna hátralevő életében a munkától

Most senkinek sem sikerült elvinni a fődíjat. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 31. heti húzásán, vasárnap délután:

  • 1

  • 4

  • 29

  • 34

  • 35

  • 43

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 15 212 lett, ezek nyereménye 4 970 forint;

  • 4 találatos szelvény 814 darab akadt, tulajdonosaik 20 090 forintot vehetnek fel;

  • 5 számot tizennégyen találtak el, nyereményük egyenként 2 044 355 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el. 

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 1,1 milliárd forint lesz. 

Egy háztartás egy év alatt csak egyszer főzhet pálinkát – áll a párlatfőzés szezonjának beindulásakor az adóhatóság (NAV) által kiadott figyelmeztetésben. Magánfőzőként évente maximum 86 liter pálinkát lehet főzni jövedékiadó-mentesen. Ez a kedvezményes mennyiség háztartásonként számítandó, s a többletet az intézménnyel egyeztetett módon kell megsemmisíteni. Nagy alkoholfogyasztó nemzet vagyunk: egy főre 10-11 litert szesz jut átlagosan évente.