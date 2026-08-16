Érkezett hat szám, amely bárkit megkímélt volna hátralevő életében a munkától

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 1,1 milliárd forint lesz.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 31. heti húzásán, vasárnap délután:

Egy háztartás egy év alatt csak egyszer főzhet pálinkát – áll a párlatfőzés szezonjának beindulásakor az adóhatóság (NAV) által kiadott figyelmeztetésben. Magánfőzőként évente maximum 86 liter pálinkát lehet főzni jövedékiadó-mentesen. Ez a kedvezményes mennyiség háztartásonként számítandó, s a többletet az intézménnyel egyeztetett módon kell megsemmisíteni. Nagy alkoholfogyasztó nemzet vagyunk: egy főre 10-11 litert szesz jut átlagosan évente.