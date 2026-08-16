Érkezett hat szám, amely bárkit megkímélt volna hátralevő életében a munkától

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 31. heti húzásán, vasárnap délután:
1
4
29
34
35
43
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 15 212 lett, ezek nyereménye 4 970 forint;
4 találatos szelvény 814 darab akadt, tulajdonosaik 20 090 forintot vehetnek fel;
5 számot tizennégyen találtak el, nyereményük egyenként 2 044 355 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 1,1 milliárd forint lesz.