Főzzük szabályosan a pálinkát, különben büntet a NAV!

pálinkafőzés;NAV;alkoholfogyasztás;

2026-08-16 17:19:00 CEST

Egy háztartás egy év alatt csak egyszer főzhet pálinkát – áll a párlatfőzés szezonjának beindulásakor az adóhatóság (NAV) által kiadott figyelmeztetésben. Magánfőzőként évente maximum 86 liter pálinkát lehet főzni jövedékiadó-mentesen. Ez a kedvezményes mennyiség háztartásonként számítandó, s a többletet az intézménnyel egyeztetett módon kell megsemmisíteni. Nagy alkoholfogyasztó nemzet vagyunk: egy főre 10-11 litert szesz jut átlagosan évente.

A gyümölcsök érésével megkezdődik a párlatfőzés időszaka is. Sokan saját maguk készítik el a párlatot, ehhez azonban nemcsak a megfelelő szaktudásra, hanem a szabályok ismeretére is szükség van. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.

Magánfőzőként az főzhet párlatot, aki betöltötte a 18. életévét, gyümölcsöt termeszt, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból dolgozik.

A jövedéki jogszabályok szerint egy háztartás egy adott évben vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként készíthet, vagy készíttethet párlatot, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedékiadó-mentesen. Az éves kedvezményes mennyiség háztartásonként számítandó, vagyis hiába él egy háztartásban több magánfőző, nem lehet összeadni a kedvezményes mennyiséget.

A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját tulajdonú vagy társtulajdonban lévő desztillálóberendezéssel készíthető. Beszerzéskor azt a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell.

A desztillálóberendezés birtoklásához nem szükséges jövedéki típusú engedély, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.

A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz. Ezek papíralapon és elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA - https://onya.nav.gov.hu/#!/login) használatával is benyújthatók.

A párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV_J37 jelű (Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére) űrlapon kell bejelenteni.

A párlat előállításának megkezdése előtt a NAV_J49 jelű (Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról) nyomtatványon kell bejelenteni a főzés szándékát a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki, amely igazolja az elkészült párlat jogszerű eredetét.

Ha több párlatot állítottak elő, mint amit bejelentettek – de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert –, akkor a különbözetről, a tárgyév végéig, tájékoztatni kell a NAV-ot, a NAV_J49 jelű nyomtatványon. Az évente előállítható 86 liter párlatmennyiség túllépését pedig a NAV_J42 jelű (Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok) nyomtatványon kell bejelenteni. A többletmennyiséget a NAV-val egyeztetett módon meg kell semmisíteni.

Fontos tudni, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai és vendégei által fogyasztható, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett.

Az elmúlt évek összesítése alapján az egy főre jutó éves alkoholfogyasztás átlagosan eléri a 10-11 litert (a 15 éves és ennél idősebb lakosság körében) - olvasható a KSH adatsorában. Az OECD friss jelentése is hasonló megállapításra jutott, ami az OECD-országok átlagában magas, mert utóbbi 8,5 liter évente.

A pálinka-, pontosabban nagy általánosságban a tiszta alkohol fogyasztásának mennyiségét 2-3 l körülire taksálják a szakértők. Azonban a tényleges fogyasztási adat nem elérhető, épp az otthoni pálinkafőzés lehetősége miatt.

A magyar lakosság 5,2 százaléka számít nagyivónak vagy problémás alkoholfogyasztónak.

A férfiaknál ez az arány jóval magasabb, mint a nőknél. A legutolsó adatok szerint a 18-49 éves korosztálynak több mint a fele legalább havonta egyszer fogyaszt alkoholt.

A bolti eladások alapján viszont új trend kezd kialakulni, az emberek sokkal inkább fordulnak a prémium alkoholtermékek felé. A legnépszerűbb tömény italcsoport a gyomorkeserű (unikum, jéger), amely a teljes töményital-piac több mint negyedét teszi ki - tette közzé korábban felmérését a hvg. Ezt követi a vodka, és csak a harmadik helyen áll a pálinka.