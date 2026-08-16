Kós Hubert újra Európa-bajnok 200 méter vegyesen

úszás;Európa-bajnokság;200 méter vegyes;Kós Hubert;

2026-08-16 18:48:00 CEST

Kós Hubert Európa-bajnoki csúccsal (1:54.24) nyerte a 200 méter vegyest a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Harmadszor kontinensbajnok ebben a számban, a francia fővárosban pedig a harmadik aranyérmét szerezte.

A szám kétszeres címvédőként ugrott medencébe 200 méter vegyesen Kós Hubert, aki 1:54.24-es időeredménnyel Európa-bajnoki csúccsal diadalmaskodott. Ezúttal alaposan meg küzdenie a győzelemért, lévén a spanyol Hugo Gonzalez csupán két tizeddel maradt le. Kós a harmadik aranyérmét ünnepelhette, hiszen korábban 200 háton, valami a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is diadalmaskodott.

Kós Hubert szombaton 1:56.73-as idővel másodikként jutott a fináléba, ami után azt mondta, szép cél lenne az utolsó napra a harmadik Eb-aranyát megszerezni ebben a számban, nem mellesleg megdönteni Cseh László országos rekordját, az 1:55.18-at is. Ráadásul előfordulhat – fűzte hozzá –, hogy világversenyen hosszú ideig ez lesz az utolsó úszása 200 méter vegyesen, hiszen a jövő évi világbajnokságon és a 2028-as Los Angeles-i olimpián már nem tudja majd vállalni, mivel ütközik fő számával, a 200 méter háttal.