A 17 éves versenyző 2:09.42 perces egyéni csúccsal győzött. Korábban Antal Dávid a címét megvédve 200 méteres pillangóúszásban, Kokas Fanni pedig 200 méter háton lett Európa-bajnok.
A Vasas úszója a párizsi magyar küldöttség 14. érmét szerezte meg, 2 arany-, 4 ezüst- és 2 bronzérmet nyert a harmadik paralimpiáján.
Hosszú Katinka harmadik aranyérmét 200 méter vegyesen nyerte a riói olimpián.
Hosszú Katinka fináléba jutott a 200 méter vegyes hétfői elődöntőjéből a riói olimpián, a szám másik magyar indulója, Jakabos Zsuzsanna tizedik lett.
A 400-on aranyérmes Hosszú Katinka a legjobb, Jakabos Zsuzsanna pedig a kilencedik idővel jutott elődöntőbe a 200 méter vegyes előfutamaiból a riói olimpia hétfői versenynapján.