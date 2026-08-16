Őrizetbe vették a férfit, aki a távoltartási végzést megszegve fojtogatta volt barátnőjét a Lehel téri aluljáróban

elfogás;zaklatás;őrizet;távoltartás;családon belüli erőszak;

2026-08-16 20:57:00 CEST

Két járókelő avatkozott közbe, amikor a férfi a nyakánál fogva a falhoz nyomta a síró nőt. A rendőrség később elfogatóparancsot adott ki ellene, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

Őrizetbe vették azt a férfit, aki a rendőrség szerint megszegte a bíróság által elrendelt megelőző távoltartás szabályait, és akivel szemben később zaklatás minősített esete miatt is felmerült a bűncselekmény gyanúja - írja a 444 a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása alapján.

A férfit augusztus 16-án délelőtt fogták el, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ügy előzményeiről egy járókelő számolt be Facebookon. Bejegyzése szerint augusztus 14-én Budapesten, a Lehel téri aluljáróban látta meg, hogy egy férfi a nyakánál fogva a falhoz szorít egy síró nőt. Egy másik nővel együtt közbeléptek, majd a bántalmazott nővel a Lehel téri piachoz mentek, és értesítették a rendőrséget.

A beszámoló szerint a nőnél egy 60 napra szóló bírósági távoltartási végzés volt a férfival szemben. A poszt szerzője azt írta, hogy a férfi korábban is bántalmazta a nőt, egy alkalommal sodrófával ütötte. A bejegyzés szerint a rendőrségen négy órát vártak, majd azt a tájékoztatást kapták, hogy a nőt akkor nem hallgatják ki, a férfit pedig elengedik.

A BRFK közlése szerint a rendőrök augusztus 14-én délután bejelentésre mentek a Lehel térhez, ahol elfogták és előállították a férfit. Mivel a bíróság korábbi megelőző távoltartását megszegte, emiatt már akkor eljárás indult vele szemben.

A rendőrség szerint később a férfi magatartása miatt a zaklatás minősített esetének gyanúja is felmerült, ezért a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene. A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályának nyomozói vasárnap délelőtt fogták el; kihallgatását követően őrizetbe vették.

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