Lengyelországban is nyomozás indult az M3-ason történt buszbaleset miatt, a varsói kormány különrepülőgépet küld az utasokért

Lengyelország;buszbaleset;M3-as autópálya;

2026-08-16 16:55:00 CEST

A lengyel hatóságok elrendelték a busztársaság ellenőrzését is.

Különrepülőgép Magyarországra küldéséről döntött Donald Tusk a lengyel zarándokokat szállító busz balesete után - írja a Rzeczpospolita.

A lengyel miniszterelnök közlése szerint a repülőgépen a varsói külügyminisztérium képviselői és egészségügyi szolgálatok munkatársai utaznak, minden sérült pedig megkapja a szükséges egészségügyi és konzuli segítséget. Donald Tusk Magyarország miniszterelnökével, Magyar Péterrel is beszélt, akinek megköszönte a magyar szolgálatok, mentők és orvosok eddigi segítségét és munkáját.

A lengyel külügyminisztérium képviselője, Andrzej Osiak közlése szerint egyelőre minden utast sérültként kezelnek, mert mindenkit, az enyhébben sérülteket is kórházba vitték. Útjukat csak akkor folytathatják, ha az orvosok úgy ítélik meg, hogy állapotuk ezt lehetővé teszi.

A baleset okait a magyar hatóságok fogják megállapítani,találgatni túl korai lenne – mondta Andrzej Osiak. A sajtótájékoztatón szóba került a sofőr is, akit a magyar rendőrség által közölt információk szerint őrizetbe vettek. Osiak azt mondta, erről nincs tudomása; két sofőr van, mindketten sérültek, és a magyar rendőrség már beszélt velük.

A lengyel belügyi és közigazgatási minisztérium közlése szerint Teresa Kubas-Hul, a lengyelországi Kárpátalja vajdaság vezetője 10 órára válságstábot hívott össze, a halálos áldozatok ugyanis a vajdaság lakói voltak. A lengyel diplomáciai külön válságstábot állított fel, forró drót is nyílt, hogy a sérültek családjai telefonon részletes információt kérhessenek.

A buszon 57 utas és két sofőr utazott. Tizenkét ember halt meg, az Országos Mentőszolgálat korábbi közlése szerint egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Maciej Wewiór külügyi szóvivőkésőbb azt mondta, hét sérült állapota „nagyon súlyos”, további mintegy 40 személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Helyszíni ellátás után a sebesülteket a miskolci, egri és debreceni kórházakba vitték; útjukat csak akkor folytathatják, ha az orvosok úgy ítélik meg, hogy állapotuk ezt lehetővé teszi.