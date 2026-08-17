Hárommilliós fizetéssel, jutalommal, bérelt autóval, lakhatási támogatással tartotta el a győri önkormányzat a Fidesz propagandistáit a NER idején

Győr;önkormányzatok;Fidesz-propaganda;

2026-08-17 07:55:00 CEST

A parlamenti választás előtt is kitömték őket.

A 2026-os parlamenti választási kampány előtt és alatt jelentős emelkedésnek a vezetői bérek a tevékenységet nemrég beszüntető Győr+ Média Zrt.-nél, a vezetők a cég bevételének csökkenése és veszteségének növekedése mellett kaptak több milliós fizetést - írja a 24.hu.

A portál közérdekű adatigénylést nyújtott be a Győr+ Média Zrt.-hez, hogy megtudja a vezérigazgatók és a szakmai vezetők fizetését. A megkapott adatok szerint a Borkai-korszak utolsó és Dézsi-időszak első két vezérigazgatójának bére nem volt kiugró összeg, Endrődi Péter 2020. március 1-jéig havi bruttó 750 ezer forint, Bobory Balázs 2020. március 2-ától szeptember 30-áig havi bruttó 690 ezer forint, az M4 Sport kommentátoraként is dolgozó ifj. Knézy Jenő 2020. október 1-jétől 2024. január 31-ig havi bruttó 1 millió forintért dolgozott.

Az őket követő csúcsvezetők, a vezérigazgató pozíciót 2024. február 1-jétől augusztus 31-áig ellátó Adorján Andrea, majd a 2024. szeptember 1-jétől 2025. február 13-áig pozícióban lévő Panda Ákos ifj. Knézy Jenőhöz hasonlóan bruttó 1 millió forintot kapott havonta, de nem mint bér, hanem mint megbízási díj. Ezt követően jelentkezett kiugró bérnövekedés: Kolossváry Balázs, a Blikk korábbi és későbbi főszerkesztője 2025. július 1. és december 31. között már bruttó 3 millió forintot vihetett haza havonta a Győr+-nál. Ezzel ő bizonyult a bérrekordernek, ugyanis utóda, a 2026. január 1-jén pozícióba lépő Tóth Rebeka már „csak” havi kétmilliót kapott. A 2026. január 7-én munkába lépett Holló Bernadett hírcentrum-főszerkesztő viszont bruttó 2,5 milliós fizetéssel rendelkezett. A 2025. április 15-étől 2026. január 16-áig operatív vezetőként dolgozó Mireider Mátét 1,2 milliós havi bér illette meg.

Átment az egész egy olyan észak-koreai stílusba, hogy a vezető személyes ízlése döntött el mindent

- jellemezte a fideszes irányítás alatt álló önkormányzati médiát a lap egyik forrása, aki szerint Tóth Rebeka vezérigazgató pártkatonaként, tapasztalat nélkül került a posztjára.

A közérdekű adatigénylésre adott válaszból kiderült az is, hogy a felsorolt fizetések nem fednek le minden juttatást: a vezetők jutalmat, prémiumot, lakhatási támogatást, SZÉP-kártyát, bérelt autót is kaphattak, igaz, nem mindegyikük és nem egyenlő mértékben részesült ezekből. Ezek a következőképpen alakultak:

Endrődi Péter: összesen 1,5 milliós jutalom, bérelt céges autó évi 3,49 millió forintért;

Bobory Balázs: bérelt céges autó fél évre 1,74 millió forintért;

ifj, Knézy Jenő: összesen 3,6 milliós jutalom, 1,96 millió forint lakhatási támogatás, egymilliós végkielégítés, 360 ezer forint SZÉP-kártyára, bérelt céges autó 3,5-től 4,3 millió forintos évenkénti összegekért;

Adorján Andrea: bérelt céges autó hét hónapra 2,28 millió forintért;

Panda Ákos: bérelt céges autó öt és fél hónapra 3,68 millió forintért;

Kolossváry Balázs: 1,5 millió forintos jutalom, valamint ugyancsak a céges autó használata;

Mireider Máté: 800 ezer forint jutalom, 3,6 millió forint végkielégítés;

Holló Bernadett: céges autó.

A probléma, hogy a cég 2021-2022-ben még több mint félmilliárd forintos nettó árbevétele 2025-re 390 millió forintra csökkent, ezzel párhuzamosan a cég 2021-ben produkált 14 millió forint adózott eredménye tavalyra 329 milliós veszteségre módosult. Ráadásul a cég kötelezettségállománya a 2021-es 203 millió forintról 631 millióra triplázódott.