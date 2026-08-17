„Soha többet, gyerekek” – Pénz nincs, csak a szégyen, inkább eltűntek a nyilvánosság elől a fideszes zenészek

Fidesz;kampány;körkép;zenészek;

2026-08-17 05:55:00 CEST

A választások előtt még milliókat kaszáltak a fideszes haknikért, most azonban mintha mi sem történt volna, szinte mindenki az eredeti mesterségében, a zenélésben keresi a kiutat. Körkép.

Számos magyarországi előadó állt ki nyíltan a Fidesz mellett a választási kampányban, vagy már azt megelőzően is. Volt, aki Digitális Polgári Kör (DPK)-gyűléseken lépett fel, más J. D. Vance amerikai alelnöknek énekelt himnuszt, de akadt olyan is, aki csak nyilatkozataival segítette a Fideszt. Egy dolog azonban közös: a pénz. A volt kormánypárt ugyanis az adófizetők pénzéből jelentős összegekkel támogatta a szóban forgó zenészeket.

A busás anyagi juttatások tekintetében az NKA-botrány kavarta a legnagyobb port. Számos hazai előadó részesült ugyanis többmilliós, néhány esetben százmilliós támogatásban pusztán azért, mert fellépéseivel vagy nyilatkozataival a Fideszt támogatta. Néhányan közülük egyébként már vissza is fizették a minimum megkérdőjelezhetően megítélt támogatásokat.

A Fidesz választási veresége töréspont lehetett az előadók életében, hiszen azóta szinte egyikőjük sem keresi a politikai nyilvánosságot. Általános tapasztalat, hogy most már jobban fókuszálnak zenei karrierjükre, a közéleti kérdésekben való megnyilvánulást és a politikai fellépéseket pedig kifejezetten kerülik. Mentségükre legyen mondva, feltételezhetően nem is árasztják el postafiókjaikat a fideszes rendezvényekre szóló felkérések.

Na de mivel is foglalkoznak most ezek az előadók? Hogyan próbálnak „túlélni” a politikai pénzcsap elzárása után? Egyáltalán szembenéztek-e a kampány során végzett tevékenységükkel?

„Soha többet, gyerekek”

Tóth Gabi már 2021-ben letette voksát a Fidesz mellett. Azóta, így a 2026-os választási kampányban is számtalan alkalommal lépett fel fideszes rendezvényeken. Énekelt DPK-fórumon, Fidesz-kongresszuson és a Parlamenti Szalon nevű fideszes rendezvényen is. Ez azonban csak a felszín, az énekesnő ugyanis ízig-vérig megmártózott a volt kormánypárt nyilvánosságának bugyrában: rendszeres résztvevője volt a békemeneteknek, tagja volt a Zebra DPK-nak, és számos alkalommal szerepelt fideszes média műsoraiban.

Tóth Gabi politikai lelkesedése azonban ripityára tört a választási vereség után. Rögtön április 13-án, a választás másnapján gratulált a győztesnek, és leszögezte, hogy nem fog eltűnni, folytatni tervezi az éneklést. Július végén aztán az énekesnő egy videót posztolt az Instagram-oldalán, amit azóta már letörölt. Az internet azonban nem felejt, így fel tudjuk idézni az elhangzottakat:

„Nem érdekel a politika. Soha többet, gyerekek. Ha valamit megtanultam, az az, hogy én ezt soha többet nem fogom engedni, hogy belerángassanak. Se megfélemlítésből, se semmiből. Rohadtul kiábrándultam az egészből. Tökre mást hittem dolgokról. Úgyhogy nekem elegem lett, gyerekek.”

Ha már a megfélemlítésről van szó, lehet valami a dologban. Tóth Gabi legutóbbi, tápiószecsői fellépésére ugyanis rengeteg kritikát kapott, a polgármester állítása szerint még tojással is meg akarták dobálni. A tojáseső végül meghiúsult, de az eset után Tóth Vera kelt húga védelmére. A történtekre végül az érintett is reagált, és elismerte: tett azért, hogy a közbeszéd tárgya legyen. „Én is követtem el hibákat. Voltak döntéseim, amelyeket félelemből, megfelelési vágyból vagy az akkori meggyőződéseimből hoztam meg” – írta Facebook-oldalán Tóth Gabi. „Én csak énekelni szeretnék és koncertezni! Arra kérek mindenkit: engedjetek énekelni” – olvasható szintén a bejegyzésében.

Az énekesnő egyébként 19 millió forintot kapott az NKA-tól, és havi 1,3 milliós fizetés Kocsis Máté fideszes politikus személyi titkáraként.

Csend honol a kör közepén „speciálba”

Pataky Attila nagyot kaszált a választási kampányban. Az Edda Művek frontembere ugyanis rendszeres fellépője volt a DPK-gyűléseknek, amiért több millió forint ütötte a markát. Cége ráadásul összesen 250 milliós támogatást kapott az NKA-tól, amit aztán júliusban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszavont tőle.

Az énekes a választási kampányban rendszeresen tett közzé a Fideszt támogató posztokat Facebook-oldalán, a Fidesz választási vereségét követően azonban hirtelen, mintha mi sem történt volna, abbamaradtak a politikai posztok.

Kis Grófo bár januárban megütközött Lázár János vécékefés kijelentésein, utána ismételten, már nem először állt bele a Fidesz kampányába. „Az áprilisi választások tétje nem kevesebb, mintsem az, hogy az elkövetkezendő éveinket háborúban vagy békében élhetjük Magyarországon” – tette magasra a lécet Facebook-oldalán még márciusban az énekes.

Kis Grófo a választásokat követő napon elismerte a Tisza Párt győzelmét, majd közölte, hogy ő amúgy nem politizál a hétköznapokban. Azóta visszafizette a neki kiutalt 5 milliós NKA-támogatást, közéletről nem posztol, jelenleg éppen burkolót és villanyszerelőt keres.

5 millió forintnyi NKA-pénzt egyébként Muri Enikő is visszafizetett. Az énekesnő a közösségi médiában a választásokat megelőzően sem volt túlságosan aktív, a Fidesz kampányában azonban nem kis szerepet vállalt: résztvevője volt a békemenetnek, Himnuszt énekelt a Harcosok Klubja első hivatalos rendezvényén, tagja volt a Drogellenes DPK-nak, és interjúkat adott fideszes médiumoknak, amelyeket a közmédia nagy lelkesedéssel szemlézett. A választások óta azonban nem nagyon lehet hallani az énekesről.

MAGA

Mága Zoltán már régóta húzza a Fidesz nótáját, és ezt nagylelkűen honorálta is a rendszer. A hegedűművész saját maga írt pályázati kérelmet Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszternek, hogy a „nemzeti oldal” választási győzelmének elősegítése céljából szeretne egy koncertsorozatot szervezni, amelyhez anyagi támogatásra lenne szüksége. A Donald Trumpnak is zenélő Mága asszisztensének a cége kapott is 500 millió forintot, amit aztán Tarr Zoltán szintén visszavont a választások után.

A hegedűs nem posztol közéleti témákban, megemlékezett viszont az Országgyűlés alakuló ülésén zenélő sükösdi tamburás gyerekek játékáról, amit szívmelengetőnek tartott.

A kitartó rocksztár

Nagy Ferónak számos rosszul öregedő vagy egyenesen megbotránkoztató nyilatkozata volt a választási kampányban. A békemenetek rendszeres résztvevője még 2023-ban kapott 30 milliós NKA-támogatást zenekarával, a Beatricével közösen. Ezenfelül az énekes egy Kossuth-díjjal is gazdagodott a Fidesz kormányzása alatt.

Nagy Feró a választások után is nyilvánosan kiáll a volt kormánypárt mellett, és továbbra is nyilatkozik politikai kérdésekben. „Én elkötelezetten fideszes vagyok, nem hinném, hogy a mostani Tisza az áradna felém is” – nyilatkozta a Blikknek júniusban. A szocializmusban ragadt rocksztár egyébként elmondása szerint fél. Erről egy júliusi Facebook-posztja tanúskodik: „Ha a Fidesz saját magát nem tudja megvédeni, akkor ki fog megvédeni engem vagy téged? Új jelszót kell kiadni: Félünk! Igenis félünk! Eszembe jut, hogy vittek el a rendőrök 1979-ben.”

A szabadság vándorai

Radics Gigi és Curtis számos alkalommal énekelte el DPK-gyűléseken Demjén Ferenc Szabadság vándorai című dalának a feldolgozását. Nyíltan támogatták mindketten a rezsimet, azonban talán egy kicsit konszolidáltabb formában. Közösségi oldalaikon ugyanis a választások előtt és után is mellőzték a politikai tartalmakat, és a médiában is csak ritkán nyilatkoztak politikai kérdésekben. Curtis a parlamenti választás után öt nappal közzétett egy posztot Facebook-oldalán, amelyben azt írta, hogy ő továbbra is következetes marad politikai nézeteinek vállalásában.