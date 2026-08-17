Holttestet találtak egy debreceni víztározóban

Debrecen;holttest;öngyilkosság;víztározó;

2026-08-17 08:25:00 CEST

Idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Egy nő holttestét találták meg Debrecenben a Vezér utcai víztározóban vasárnap késő délután - értesült a haon.hu, amely szerint a környékbeliek mentőautókra és rendőrségi járművekre lettek figyelmesek a jóléti tó körül.

A rendőrök a környéket lezárták, a bámészkodókat pedig távozásra szólították fel. A holttestet a tűzoltók emelték ki a vízből. Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a portál megkeresésére úgy tájékoztatott: „a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották a Vezér utca végére, ahol egy lebegő testet láttak a vízben. Az egyik tűzoltó beúszott, bevitt magával egy boardot (hordágyat), ami alá palackokat erősítettek. A testet rátette a hordágyra, úgy húzta ki a partra.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya a hírt megerősítve közölte, a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai közigazgatási eljárás keretében tartottak szemlét a Vezér utcai víztározónál. Vagyis idegenkezűség gyanúja a jelek szerint nem merült fel.

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