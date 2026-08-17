V. Németh Zsolt ellentmondott Lázár János korábbi kritikájának is, hogy nem építettek víztározókat. Ahhoz ezer milliárd forint kellett volna, amelyet nem kapott az ágazat, és elegendő terület sincs hozzá.
A hirtelen nagy esőzések következtében kialakuló árvizek nem előzhetők meg, de számos lehetőség van arra, hogy folyóinkat a globális felmelegedés hatására magasabb árvízcsúcsokhoz igazítsuk.
2024 nyara nyár minden eddiginél hosszabb hőségsorozata miatt kukoricát errefelé már nem termesztenek. A helyiek szerint katasztrófa lesz, ha nem vezetik át a Duna vizét.
Ahogy zsugorodik a vízfelszín, a tó sorra tárja fel hátborzongató titkait.
Belefulladt az oltóvíztározóba egy tízéves kisfiú Szolnokon, a Téglagyári úti telephelyen - írta a szoljon.hu. A gyerek többedmagával játszhatott, amikor a tragédia történt.
A hét végén elkezdődött a bözödújfalusi mesterséges tó leeresztése, s mintegy másfél hónap múlva újra látható lesz az egykori település víz alatti része - jelentette a Maszol.ro erdélyi portál Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármesterre hivatkozva.
A hét végén elkezdődött a bözödújfalusi mesterséges tó leeresztése, s mintegy másfél hónap múlva újra látható lesz az egykori település víz alatti része - jelentette szombat este a Maszol.ro erdélyi portál Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármesterre hivatkozva.
Az elmúlt napok esőzései következtében átszakadt egy víztározó gátja a bánsági Lieblingen. A hatóságok szerint a lakosság nincsen veszélyben.
Mintegy harminc méter hosszan megcsúszott a maróci víztározó gátja, a közeli Kiscsehiből ezért 30 embert kitelepítenek - közölte vasárnap éjszaka a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A Műegyetem szakértőinek véleménye szerint biztonságos a Lentiben és Rédicsen éjszaka elöntést okozó lendvadedesi záportározó gátszerkezete, de a várható újabb esőzés miatt a Lentiben kitelepített családok a biztonságuk érdekében csak vasárnap térhetnek haza.