A fideszes exállamtitkár is cáfolja Orbán Viktor korábbi állítását, hogy feleslegünk van vízből

V. Németh Zsolt ellentmondott Lázár János korábbi kritikájának is, hogy nem építettek víztározókat. Ahhoz ezer milliárd forint kellett volna, amelyet nem kapott az ágazat, és elegendő terület sincs hozzá.