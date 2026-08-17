Fidesz: A lefejezett és megfélemlített Alkotmánybíróság mai határozata az önkény felé vezető további lépések előtt nyitja meg az utat

ellenzék;Alkotmánybíróság;Fidesz-KDNP;Havasi Bertalan;

2026-08-17 17:19:00 CEST

Tégláról téglára épül az önkény - írta Havasi Bertalan a Népszavának.

Tégláról téglára épül az önkény. A lefejezett és megfélemlített Alkotmánybíróság mai határozata az önkény felé vezető további lépések előtt nyitja meg az utat - nyilatkozta a Népszavának Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ha a köztársasági elnököt személyre szabott jogalkotással el lehet távolítani, akkor ma Magyarországon a Tisza-többség bárkivel bármit megtehet.

A Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog a parlamenten belül és kívül - zárta a kommunikációs igazgató.

Mint arról beszámoltunk, mindegyik Fidesz-beadványt elutasította az Alkotmánybíróság, Baka András elfoglalhatja Magyarország köztársasági elnöki székét.

A testület hatáskör hiányára hivatkozva érdemi vizsgálat nélkül söpörte le fideszesek kérelmét, azaz: Sulyok Tamás eltávolítása mellett az Alkotmánybíróság jóváhagyta az országgyűlési képviselők választhatóságának időbeli korlátozásáról, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárától függő megbízatásának a megszűnéséről szóló Alaptörvény-módosítást is.