oktatás;egyeztetés;Lannert Judit;

2026-08-18 06:00:00 CEST

Az oktatási rendszer megújítását célzó javaslatok benyújtása után az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kommunikációjának javítására is javaslatokat fogalmazott meg a több mint 50 szakmai szervezetet tömörítő Civil Közoktatási Platform, miután a parlament által elfogadott jogszabályokban csak kis számban jelentek meg azok a módosítások, amelyeken a kormánytól független szakértők heteken vagy akár hónapokon át dolgoztak. Arra pedig nem kaptak magyarázatot, mi volt a gond az egyes javaslatokkal: ha most nem, a jövőben tudja-e hasznosítani őket a tárca, vagy mennek a kukába?

Természetesen meg lehet érteni, hogy a kormány – benne az oktatásirányítással – nincs könnyű helyzetben az elmúlt 16 év rombolása után, sok a feladat, a miniszteri teendő, a gyors kármentés, a hosszabb távú újjáépítés előkészítése stb. Azt is be kell látni, hogy egy szakminisztériumnak nem feladata, hogy minden egyes beérkező javaslatot beépítsen a jogszabályokba.

De!

Ha már korábban is többször hangsúlyozták a társadalmi, szakmai egyeztetések és a párbeszéd fontosságát, ennek a területnek is több szakértői figyelmet kellene szentelni.

A valódi társadalmi egyeztetés és párbeszéd nem lehet továbbra is csak díszlet. Nem szolgálhatja azt a célt, hogy minél több mosolygós Facebook-poszt születhessen konkrétumok és érdemi eredmények nélkül.

A párbeszéd és az egyeztetés nem tarthat csak addig, amíg a közös fotók és a felületes, általánosságokat tartalmazó bejegyzések, közlemények megszületnek. Márpedig ha nincs szakszerű tájékoztatás az egyeztetések konkrét eredményeiről, előbb-utóbb felmerülhet a kérdés: valóban kíváncsiak a döntéshozók a civil véleményekre?

Hasonló a helyzet a sajtómegkeresések ügyében.

Ahogy telik az idő, egyre kevésbé elnézhető, hogy egy-egy, a konkrét tervekről, intézkedésekről érdeklődő újságírói megkeresésre heteken át vagy egyáltalán nem érkezik érdemi tájékoztatás.

Ebben az esetben nem az adott újságíró kérdéseit hagyják figyelmen kívül, hanem azt a több százezer vagy millió embert, akik az adott újságíró által szerkesztett híranyagot olvassák, hallgatják, nézik – és akik szintén kíváncsiak lennének arra, mit tervez, mit tesz a kormány egy-egy szakpolitikai kérdésben a „hivatalos" Facebook-kommunikáción túl.

Az előző kormányzat többszöri évismétlés után is megbukott a társadalmi és szakmai egyeztetés, párbeszéd és kommunikáció nevű tantárgyból. Várjuk, a mostani kormányzat megtanulta, megtanulja-e a leckét.