Gyenge játékkal is nyert, már nem utolsó a Ferencváros

FTC;labdarúgó NB I;

2026-08-17 21:09:00 CEST

A Ferencváros a tizenegyest hibázó Corbu Marius góljával 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó NB I negyedik fordulójának hétfői zárómérkőzésén.

A jelzőkkel hagyományosan óvatosan bánó távirati iroda tudósítása híven tükrözte a ligában még nyeretlen Ferencváros zalaegerszegi vizitálását: „Visszafogottan kezdődött a mérkőzés, a játékosok lassú iramban futballoztak, ráadásul rengeteg átadási hibával, így unalmasan teltek a percek…” A 38. percben Cadu jobb oldali szabadrúgását követően a Ferencváros megszerezte a vezetést, a labda átszállt a bal oldalra, Corbu Marius öt méterről fejelhetett, a labda pedig a kapu bal oldalába hullott (0-1).

Fordulás után a Ferencváros továbbra is takarékos üzemmódban járatta a labdát, helyzetig továbbra sem jutott.

Úgy tetszett, a Ferencváros a játékrész közepén eldöntheti a mérkőzést, de Kiss Bence kezezése és a VAR-ellenőrzés után Corbu büntetőjét Gundel-Takács Bence kivédte.

A kapus a bal kapufa tövére ütötte a labdát, amely a gólvonalon pörgött, végül Gundel-Takács rávetődött.

A hajrában Cadu betalált ugyan, de mozgásával a lesen lévő Kristoffer Zachariassen megzavarta a kapust, ezért a gólt érvénytelenítette a játékvezető.

A hosszabbítás elején Szendrei Norbert egyenlíthetett volna, Dibusz azonban óriási bravúrral mentett, így a zöld-fehérek elvitték a három pontot:

Zalaegerszeg–Ferencváros 0-1. A vendégek az első sikerüket aratták az NB I-ben ebben az idényben, és elmozdultak az utolsó helyről.

A bajnokság állása: 1. Az állás: Felcsút 9 pont, 2. Vasas (9-3) 8, 3. Újpest 7… 8. Ferencváros 4. (a zöld-fehérek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak).