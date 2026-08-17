Milák Kristóffal pedagógiai kudarcot vallottunk – ismerte el az úszók szövetségi kapitánya az Eb után

úszás;Sós Csaba;Milák Kristóf;

2026-08-17 17:52:00 CEST

Négy számban indult, négy egyéni csúcsot úszott, Európa-bajnok lett, Európa-rekordot döntött Milák Kristóf, akinek Eb-szereplése kapcsán a szövetségi kapitány kimondta azt is, amit eddig kevesen: pedagógiai kudarcot vallottak vele. De az úszó végre megtalálta azt az edzőt, akivel együtt tud működni.

Milák Kristóf is parádésan teljesített a vasárnap befejeződött párizsi Európa-bajnokságon, hiszen minden számában (50 és 100 m gyors, valamint 50 és 100 m pillangó) megjavította az egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangón minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal győzött, az aranyérmes 4x100 méteres gyorsváltó befejező embereként repülőrajttal gyorsabb volt az aktuális világcsúcsnál, 100 méter gyorson bronzérme megszerzésekor a valaha volt tizedik leggyorsabb úszóvá lépett elő, 50 méter gyorson negyedik lett egyéni legjobbjával – négy századra az országos csúcsától –, 50 méter pillangón pedig a középdöntőben magyar rekordot állított fel.

Mi lenne, ha még edzettem volna? – szúrt oda az úszó az őt korábban bírálóknak az M4 Sportnak adott interjújában még Párizsban.

Sós Csaba szövetségi kapitány az MTI helyszíni tudósítójának értékelte az úszót: „Milák Kristóffal kapcsolatban a legfontosabb dolog, hogy úszik. Mi pedagógiai kudarcot vallottunk vele, de úgy néz ki, hét és fél milliárd emberből most megtalálta azt az egyet, akivel együtt tud működni” – utalt a szövetségi kapitány a kétszeres olimpiai bajnok edzőjére, Szabó Álmosra.

A válogatott négy-négy arany- és ezüst-, valamint két bronzéremmel zárt, ezzel az ötödik helyen végzett az éremtáblázaton, ezzel kapcsolatban a kapitány Eb-értékelésében elmondta: „Hosszú idő, 2018 óta először tényleg ez volt az év fő versenye, amire mindenki készült, ráadásul nem is akárhogyan. Ennek megfelelően válogattuk össze a csapatot, és bár volt indulat velem szemben ennek kapcsán, de hangsúlyozom, hogy kilenc olyan szám volt, amiben az én szintemmel nem lehetett döntőbe jutni. Akik viszont teljesítettek a szintemet, azok ott is voltak a finálékban.”

A magyar csapat legeredményesebb versenyzője Kós Hubert volt, aki három aranyéremmel zárt.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka fő számában minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal győzött, emellett első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100 méteres gyorsváltónak, a vasárnapi zárónapon pedig Cseh László 2009-es cáparuhás országos csúcsát megdöntve 200 méter vegyesen diadalmaskodott. 100 méter pillangón egyéni csúccsal negyedik lett, 200-on pedig ugyancsak élete legjobbjával hatodik.

„Biztos vagyok benne, hogy kétszáz háton például képes lesz majd a világcsúcsra, senki sem lesz hozzá közel az olimpián. Annak azért örülök, hogy ennyi mindent kipróbált ezen az Európa-bajnokságon, mert ez azt mutatja nekem, hogy Los Angelesben nem csak egy aranyéremre hajt majd. Az ő helye megkérdőjelezhetetlen a világelitben” – mondta a kapitány.