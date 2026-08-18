Robbanás volt egy családi házban Győrváron

Robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban Győrváron, a Rákóczi utcában kedden hajnalban – közölte oldalán a Katasztrófavédelem.
A robbanás következtében a födém és az épület falai rongálódtak, a szomszédos lakóépület ablakainak egy része kitört. A vasvári önkormányzati tűzoltókat követően a zalaegerszegi hivatásos egységek is a helyszínre értek, eloltották a lángokat.
Az egységek a munkálatok közben eltávolították a szükséges épületelemeket az életveszélyessé vált háznál.
A település önkormányzata kedden reggel tudatta, hogy a házban tartózkodó egyedülálló férfi súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították. Mindemellett a szomszéd épületek is megrongálódtak.