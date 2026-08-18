Megölte lányát, majd magával is végzett egy férfi Gyomaendrődön

gyilkosság;Gyomaendrőd;

2026-08-18 06:57:00 CEST

Emberölés gyanúja miatt indult nyomozás.

Holtan találta férjét és 48 éves lányukat egy gyomaendrődi nő hétfő este a család otthonában. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi megölte a lányát, majd magával is végzett.

A nő augusztus 17-én 19 óra 32 perckor értesítette telefonon a rendőrséget. Férjét a ház konyhájában, lányukat pedig az épület egyik szobájában találta holtan. A rendőrségi vizsgálat megállapításai alapján a történtek akkor következtek be, amikor az asszony napközben nem tartózkodott otthon.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A rendőrök vizsgálják a történtek körülményeit.

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