Vitézy Dávid: Augusztus 20-án éjjel fél háromig járnak majd a metrók, több késő esti vonat és busz is indul Budapestről

Vitézy Dávid;tömegközlekedés;augusztus 20.;

2026-08-18 09:50:00 CEST

A tűzijáték után három budapesti helyszínen éjszakai programok lesznek.

Az augusztus 20-i budapesti rendezvények után éjjel is sűrített közösségi közlekedéssel és több vidéki mentesítő járattal készülnek – közölte a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid egy kedd reggeli Facebook-videóban azt mondta, a 2-es, a 3-as és a 4-es metró éjjel fél háromig jár majd, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos követési idejét is sűrítik. A késő esti programokhoz a MÁV-csoport is több járatot biztosít. Mentesítő vonatok indulnak majd többek között Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Békéscsaba, Eger, Győr, Sopron, Kaposvár és Dunaújváros felé, valamint a Balaton irányába. Egyes járatok Hegyeshalomig, illetve Lőkösházáig közlekednek.

Azokon az útvonalakon, ahol az autóbusz kedvezőbb eljutást kínál, késő esti távolsági buszokat indítanak. Hódmezővásárhely és Makó, Mohács, Zalaegerszeg és Sümeg, továbbá Hatvan és Gyöngyös érintésével Eger felé is lehet majd így hazajutni. Az agglomerációban több HÉV-, vasúti és Volán-járat közlekedik majd, köztük a szentendrei és a ráckevei HÉV-en, valamint a váci és a lajosmizsei vasútvonalon.

A tűzijáték előtt és után ugyanakkor jelentős közúti lezárásokra kell számítani. Vitézy Dávid azt mondta, a Lánchidat, a Margit hidat és az Erzsébet hidat is lezárják. A tárcavezető ezért azt javasolta, hogy aki teheti, a metrókat használja, az utazás előtt pedig ellenőrizze a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a MÁV menetrendjeit.

Kitért arra is, hogy a tűzijáték és a teljes rendezvénysorozat költsége körülbelül 4,9 milliárd forint lesz, szemben azzal a 17 milliárd forinttal, amelyet állítása szerint az előző kormány tervezett erre az eseményre. Úgy fogalmazott, a tűzijáték idén valamivel rövidebb lesz, ugyanakkor este 11 után három helyszínen folytatódnak a programok: a Kossuth téren DJ-k lépnek fel, a Margitszigeten mások mellett a Quimby koncertezik, a Műegyetem rakparton pedig elektronikus zenei rendezvényeket tartanak éjjel fél kettőig.