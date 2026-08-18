Huth Gergely: A Fidesz tökönszúrta magát

Fidesz;Alkotmánybíróság;Huth Gergely;

2026-08-18 09:26:00 CEST

Nem nyerte el a tetszését az Alkotmánybíróság döntése.

Az Alkotmánybíróság gyáva, a Fidesz meg tökönszúrta magát – jelentette ki egy Facebook-posztjában a Mediaworks által megszüntetett PestiSrácok főszerkesztője.

Huth Gergely a testület döntését kommentálva azt írta, az Alkotmánybíróság arra hivatkozva hagyta jóvá az „önkény” bevezetését, hogy a Fidesz-KDNP korábban megtiltotta nekik, hogy érdemi döntéseket hozzanak. Mi meg csak szívunk, 36 évvel a rendszerváltoztatás után – zárta rövid kommentárját.

Huth Gergelynek nem ez volt az első Fidesszel szembeni kritikus megnyilvánulása. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, nemrégiben Orbán Viktort is bírálta, amiért a volt miniszterelnök igeforrásának nevezte a Vadhajtásokat.