Huth Gergely: A Fidesz tökönszúrta magát

Az Alkotmánybíróság gyáva, a Fidesz meg tökönszúrta magát – jelentette ki egy Facebook-posztjában a Mediaworks által megszüntetett PestiSrácok főszerkesztője.
Huth Gergely a testület döntését kommentálva azt írta, az Alkotmánybíróság arra hivatkozva hagyta jóvá az „önkény” bevezetését, hogy a Fidesz-KDNP korábban megtiltotta nekik, hogy érdemi döntéseket hozzanak. Mi meg csak szívunk, 36 évvel a rendszerváltoztatás után – zárta rövid kommentárját.
Huth Gergelynek nem ez volt az első Fidesszel szembeni kritikus megnyilvánulása. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, nemrégiben Orbán Viktort is bírálta, amiért a volt miniszterelnök igeforrásának nevezte a Vadhajtásokat.Amit itt megvallott, az nem fér bele – Reagált Orbán Viktor Vadhajtásokat igeforrásának minősítő kijelentésére Huth Gergely