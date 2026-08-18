Hadházy Ákos: Az OLAF vizsgálatot indított a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári karának egyik uniós projektje miatt

OLAF;uniós pénzek;Hadházy Ákos;Széchenyi István Egyetem;

2026-08-18 11:08:00 CEST

Egy 10 milliárd forintos program részeként 287 millió forintot fizettek ki egy alkalmazás fejlesztésére. Az ügyben akár az Európai Ügyészség is eljárhat.

Vizsgálatot indított az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári karát érintő egyik uniós projekt miatt – közölte Hadházy Ákos.

A volt országgyűlési képviselő keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, az OLAF szerinte ellopott százmilliók, akár milliárdok miatt indított vizsgálatot. Megjegyezte,

még képviselőként járt az agrárkaron, ahol állítása szerint néhány tényleges fejlesztés mellett 287 millió forintot fizettek ki egy NER-közeli cégnek egy alkalmazás fejlesztésére.

A politikus az alkalmazást „kamu appnak” nevezte.

A poszt szerint ez a beruházás egy 10 milliárd forintos, GINOP-3.1.1-VEKOP-15 azonosítójú program része volt, amely az oktatási intézmények és az infokommunikációs vállalkozások együttműködését támogatta. A konzorciumot a Kormányzati Informatikai Fejlesztő Ügynökség vezette. Hadházy Ákos azt állítja, hogy

a programhoz kapcsolódó egykori honlap időközben megszűnt, és az abban szereplő „digitális élményközpontoknak” sincs már nyoma.

A volt képviselő pozitív fejleménynek nevezte az OLAF eljárását, és azt írta, Magyarország európai ügyészségi csatlakozása után már az Európai Ügyészség is vizsgálhat hasonló ügyeket, és akár ebben az ügyben is bíróság elé viheti az elkövetőket.

Hadházy Ákos bejegyzésében általánosabban is bírálta a korábbi egyetemi uniós projekteket. Szerinte az új kormány feladata annak megakadályozása, hogy a korrupt NER-es egyetemi vezetők pozícióban maradjanak.

A poszt végén a paksi beruházáshoz kapcsolódó úgynevezett fenékküszöb ügyére is kitért. Ezzel összefüggésben azt írta, „talán a követ nem kérni kellene Orbán oligarcháitól, hanem elvenni tőlük, a szabadságukkal együtt”.